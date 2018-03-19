Ким Чен Ын пообещал Сеулу придерживаться планов по денуклеаризации

• 62 • Политика

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что лидер КНДР думает над посланием, с которым он обратится к мировому сообществу.

Лидер КНДР Ким Чен Ын "дал слово" придерживаться денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщила глава МИД Кореи Кан Гён Хва в своем интервью телеканалу CBS.

По ее словам, обещание Ким Чен Ына очень ценно, так как это первый раз, когда верховный лидер Северной Кореи комментирует ситуацию собственной персоной. "Такого раньше никогда не происходило", - сказала она.

Кроме того, министр заявила, что согласие президента США Дональда Трампа на переговоры с главой КНДР является "очень смелым решением". По ее словам, это демонстрирует намерение раз и навсегда разрешить проблему.