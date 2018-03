«Ким Чен Ын — это Саддам Трампа» • 55 • Война Спустя 15 лет после вторжения США в Ирак у американской общественности все еще нет единого мнения, была ли военная операция в Ираке в 2003 году правильным решением, свидетельствуют данные опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center. Почти половина респондентов (48%) считают, что начинать военную интервенцию в Ирак было не нужно. 43% опрошенных заявили, что решение о вторжении было правильным. Нынешние результаты опроса не сильно отличают от результатов начала 2014 года, когда 50% опрошенных заявили, что решение об использовании американских военных сил в Ираке было правильным, а 38% респондентов назвали его неправильным, отмечают исследователи. Раскол мнений в американском обществе вновь заставляет политических обозревателей анализировать эти события, говоря о необходимости извлечь уроки из произошедшего: «Вторжение в Ирак больше не является одним из крупных преступлений этого или любого века, оно стало перекрестком, с которого началась история американского падения», — отмечает обозреватель журнала Rolling Stone Мэтт Тэйби. Война в Ираке хотя и стала демонстрацией американской мощи, при этом продемонстрировала и слабость. Причины для ее начала — наличие у диктатора Саддама Хусейна оружия массового поражения — оказались ложными, что подорвало доверие американского общества к власти, а других стран — к США. Предлогом для начала операции «Свобода Ираку» стал поиск в Ираке оружия массового поражения (ОМП), в наличии которого США обвиняли Хусейна, а также то, что иракский президент якобы имел связи с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России). В последствии ни то, ни другое не подтвердилось. Вместе с тем, по данным «Би-би-си», не все разведданные США были ложными: информация двух источников ЦРУ в окружении Хусейна (одним из них был глава МИД Ирака Нади Сари) оказалась правдивой. Оба заявили, что у Ирака нет ОМП, однако эти данные были скрыты. Многие ключевые данные Белого дома были основаны на подлоге, лжи и стремлении принять желаемое за действительно, отмечает британский телеканал. Ложь из пробирки Для мира символом этой лжи стало появление на заседании Совбеза ООН госсекретаря США Колина Пауэлла. Потрясая пробиркой из демонстрационного макета об иракских ОМП, Пауэлл заявил о наличии у Ирака биологического и химического оружия. Впоследствии Пауэлл называл свою речь «грандиозным провалом разведки». По иронии судьбы в 1991 году именно Пауэлл — тогда блистательный генерал и глава объединенного комитета начальников штабов — вступил в политическую схватку с главой Пентагона Ричардом Чейни. Именно Чейни считал, что США должны не только освободить Кувейт от Саддама, но и уничтожить его режим во время «Бури в пустыне». Как отмечают исследователи иракской войны эта история не давала покоя Чейни, который приобрел громадную власть в Белом доме став вице-президентом США в администрации Джорджа Буша-младшего. Именно Чейни, тогдашнего главу Пентагона Дона Рамсфельда и его заместителя Пола Вульфовица считают главными архитекторами войны в Ираке, которая должна была положить началу переустройства Ближнего Востока на «демократический» лад и создать из нее «Швейцарскую Месопотамию», как пишет в Rolling Stone Тэйби. При этом представители администрации США, которые ввергли страну в иракскую кампанию до сих пор уверены в своей правоте: «Никто не может быть абсолютно уверенным в том, каким бы был Ирак, если бы Саддам до сих пор находился у власти. А также в том, что происходило бы в соседних странах, таких как Сирия, например. Я думаю, что могла бы быть ядерная гонка между Ираном и Ираком», — рассказывал «Газете.Ru» в интервью в 2015 году бывший заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц. Чёрные невесты белых принцев и война пресс-служб Стремясь любыми методами избавиться от Хуссейна, режим которого был и так ослаблен санкциями ООН, Белый дом не думал о том, какие последствия это будет иметь для всего региона. Одним из них стало значительное укрепление другого регионального противника США – Ирана — злейшего врага режима в Багдаде. На фоне свержения Хуссейна Иран не только усилил свою роль и начал вовсю работать над ядерной программой, но и стал активно действовать на территории соседнего Ирака, где большинство населения также были шиитами. Расцвет терроризма Свержение Хусейна стало самой легкой частью операции, после которой обстановка в Ираке дестабилизировалась, и страна погрузилась в длительную и кровопролитную гражданскую войну между суннитами и шиитами. В результате некоторые члены бывшего правительства и армии Хусейна примкнули к радикально настроенным исламистам и сформировали джихадистские группы, которые в 2006 году стали частью «Исламского государства в Ираке» (позже ставшее «Исламским государством», организация запрещена в России). Именно в этом впоследствии упрекал западных партнеров российский президент Владимир Путин, когда в 2014 году отмечал, что «новые рекруты» объединились со своими бывшими врагами-джихадистами из-за того, что государственные институты были разрушены: «Мы тогда еще говорили: будьте осторожнее, куда вы выгнали этих людей на улицу, что они будут делать, не забывайте, что они были в руководстве достаточно большой региональной страны. Во что вы их превращаете?» — говорил российский лидер. Исламисты рассматривали США как оккупационную силу. На фоне продолжающихся диверсий со стороны джихадистов против американских войск в Ираке поддержка военной операции США среди американского населения постепенно снижалась. В 2011 году Барак Обама, занимавший на тот момент должность президента США, объявил об официальном завершении военной кампании в Ираке. Война спецслужб: «кокс» в обмен на «герыч» По данным Пентагона, потери американских военнослужащих за время операции составили 4487 человек, еще 66 военных погибли в Ираке после окончания операции. Война в Ираке вновь заставила американцев вспомнить об антивоенном движении. В дома на соседних улицах небольших городов вновь, как когда-то во время вьетнамской войны, начали приходить похоронки, а по телевизору ведущие зачитывали списки погибших. «Ось добра и «ось зла» Точных данных о количестве погибших мирных жителей за восемь лет американской операции в Ираке нет. По данным неправительственной организации Iraq Body Count (IBC), к лету 2010 года количество погибших среди мирного населения за время войны составляло от 97 тыс. до 106 тыс. человек, однако по другим данным число жертв составило более 500 тыс. человек. По данным международной организации по миграции в 2006-2010 годах свои дома покинули 1,6 млн жителей страны (около 5,5% населения). Как пишут американские журналисты, последствия иракской войны, на которые наложилась борьба с ИГ и сейчас остаются незаживающей раной. В стране с той поры уже сменилось несколько правительств, но ситуация мало изменилась в лучшую сторону. Согласно исследованию консалтинговой группы, Mercer 2017 года, послевоенный Багдад, столица Ирака, является худшим городом в мире по качеству жизни. В исследовании учитывались такие показатели, как политическая стабильность, уличная преступность, уровень здравоохранения и образования, транспортная инфраструктура, а также уровень культуры. Многие даже испытывают ностальгию и по Хуссейну, во времена которого, правда, еще до войны с Ираном Ирак был процветающим государством на Ближнем Востоке. «Патриоты» саудитов сбили 7 ракет хуситов Даже те, кто когда-то пострадал от диктатуры сегодня винят США. «15 лет назад Америка разрушила мою страну», — написал в своей статье в The New York Times иракский диссидент Синан Антон. CША рассчитывали, что Ирак сможет быстро восстановиться после войны за счет нефтяных доходов (страна является вторым производителем нефти в ОПЕК). Как пишут американские СМИ, за счет выручки от нефти Ирак мог бы реконструировать страну всего за год. Однако Ирак, который в течение многих лет был погружен в гражданскую войну, вынужден решать сиюминутные проблемы. Страны-соседи оказывают воздействие на его внутреннюю политику, также в Ираке сохраняется угроза терроризма, отмечают американские СМИ. Кроме того, теперь ситуацию усугубляет курдская проблема. Более половины запасов углеводородов страны находится на территории автономии Иракский Курдистан. Отношения курдов с шиитами и суннитским меньшинством всегда были натянутыми, а после интервенции США в Ирак проживающие в стране курды воевали на стороне американцев. Конфликты между Багдадом и Эрбилем обострились в прошлом году после прошедшего в курдской автономии референдума о независимости, который создал угрозу появления нового очага нестабильности в стране. Война в Ираке дестабилизировала и соседнюю Сирию, которая также находилась во враждебных отношениях с Хуссейном. После его падения бывший заключенный американского лагеря в Ираке Абу Бакр аль-Багдади, руководитель «игиловцев», поддержал восстание против президента Сирии Башара Асада, сделав страну новой мишенью для международного терроризма. В сирийский конфликт была вынуждена вмешаться и Россия — страна, которая в 2003 году была резко против иракской кампании и была при этом не одинока. Тогда с осуждением иракской кампании выступили Франция и Германия, что дало повод российским журналистам назвать эти страны «осью добра». Это словосочетание отсылало к выражению «ось зла», — так президент Буш в своем обращении назвал «Иран, Ирак и Сирию». Журналисты отмечают, что спустя 15 лет новой «осью зла» уже для администрации Трампа может стать КНДР. «Ким Чен Ын — это Саддам Трампа», — так видит ситуацию спустя много лет британская Independent. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 55 Источник Похожие новости Полмиллиона погибших: семь лет сирийской войны Закончились первые белорусско-российские учения миротворцев США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить

Загрузка... Чёрные невесты белых принцев и война пресс-служб «Ким Чен Ын — это Саддам Трампа» Битва сердец или война моторов? Новости партнеров