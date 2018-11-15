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Ким Чен Ын — Асаду: Успехов в срыве происков враждебных сил

15 ноября 2018, 10:39  •  106 • Политика
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пожелал президенту Сирии Башару Асаду успешнее бороться с происками врагов.
Стало известно о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил в адрес сирийского президента Башара Асада поздравительное письмо. Он поздравил президента Асада с 48-й годовщиной «исправительного движения».
Также Ким Чен Ын пожелал успехов «в срыве происков враждебных сил». Сам текст послания был опубликован на страницах центральной северокорейской газеты «Нодон синмун».
«Я искренне желаю еще больших успехов вашему правительству и народу в справедливом деле срыва происков враждебных сил, - говорится в тексте. - А также желаю сохранения независимости, безопасности и территориальной целостности страны».
Ранее, напомним, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад провел переговоры с российской делегацией, которую возглавляет спецпредставитель главы Российской Федерации по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках диалога стороны обсудили процесс формирования конституционной комиссии, а также подвели итоги состоявшегося 28 октября саммита в Стамбуле, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон.
«Обсуждалось формирование комиссии по обсуждению нынешней конституции, имеется соглашение по продолжению совместной работы России и Сирии для устранения препятствий, которые остаются на пути формирования», - указано в заявлении Дамаска.

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