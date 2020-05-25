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Кику сломал шаблон отношений между Румынией и Молдовой

25 мая 2020, 12:55  •  143 • Украина
В Бухаресте продолжают критиковать Молдову, в Кишенёве – Румынию
В Молдавии продолжается скандал, вызванный резким ответом премьер-министра Ионы Кику румынскому евродепутату Зигфриду Мурешану на критические замечания по поводу неспособности Кишинёва справиться с пандемией коронавируса.
«Министерство иностранных дел Румынии утверждает, что заявление премьер-министра Молдовы демонстрирует глубокое неуважение не только в отношении Румынии, но и в отношении двусторонних отношений между Румынией и Молдовой»,
– говорится в статье, опубликованной на сайте румынской редакции радиокомпании RFI.
«За последние пять лет в Республике Молдова было несколько слабых правительств. Правительства Демократической партии и Социалистической партии дестабилизировали политическую ситуацию в Республике Молдова и обременили граждан. Единственным правительством, которое выполняло свои обязательства и добилось заметного прогресса, было правительство Майи Санду. Все остальные правительства Молдовы привели страну к тому, что она не смогла должным образом справиться с эпидемией коронавируса»,
– цитирует издание всё того же евродепутата Зигфрида Мурешану.
Такое заявление Мурешану, опубликованное на сайте RFI, не понравилось уже Демократической партии Молдовы. И хотя в Демпартии осудили заявление премьер-министра и поспешили дистанцироваться от него, отметив, что подобные заявления «могут нанести серьёзный ущерб отношениям между Кишинёвом и Бухарестом», но и критику Демпартии считают несправедливой.
«Демократическая партия не согласна с тем, как неуважительно евродепутат даёт оценки молдавским правительствам. Категоричные формулировки о провале в урегулировании кризиса COVID и о провале реформ поверхностны и не соответствуют действительности»,
– говорится в заявлении Демократической партии.
Поддержали премьер-министра коммунисты Молдовы – в ПКРМ считают, что «претензии румынского депутата лишены оснований».
«У Партии коммунистов немало претензий к действующему правительству и его главе Ионе Кику. Мы часто и обоснованно критикуем его действия. Но сейчас мы не просто не станем присоединяться к совершенно безумным, истеричным, огульным и оскорбительным нападкам на него, – напротив, – выразим свою однозначную и твёрдую поддержку. Молдова подписала Договор об Ассоциации, в Кишинёве находится официальное представительство ЕС во главе с Петером Михалко. Вот оно пусть и оценивает, насколько успешно или неуспешно внедряется в Молдове план мероприятий, предусмотренный этим договором»,
– говорится в заявлении ПКРМ.
Выступил в поддержку премьер-министра и депутат-социалист Богдан Цырдя, отметив, что Румыния, в которой ситуация с эпидемией намного хуже (смертность в Молдове от коронавируса – 3,46%, в Румынии – 6,59%) просто не имеет права поучать и критиковать Кишинёв.
«Румыния на предпоследнем месте в Евросоюзе по ВВП на душу населения. Ниже только Болгария, но и она дышит в спину. Если бы нас поучали США, Китай или Люксембург, то да, согласны. Но они как раз молчат… Поучают нас господа, сами погрязшие в коррупции и нищете. Даже обидно. Скоро нам уроки будет давать и Зимбабве. Если Румынии можно, почему нельзя Зимбабве?»,
– прокомментировал замечания румынского евродепутата Цырдя.
Ну а пользователи молдавского сегмента социальных сетей отмечают, что Ион Кику доказал: «обладатель румынского паспорта способен на патриотизм в отношении Молдовы», а ещё он «сломал десятилетний шаблон отношений между Бухарестом и Кишинёвом». Но при этом всё же настаивают, что высокопоставленный чиновник не может быть гражданином другого государства.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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