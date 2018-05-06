Киеву запретили стрелять «Джавелинами» в Донбассе

Киев не может использовать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin («Дротик» — «Газета.Ru») в вооруженном конфликте в Донбассе, заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает ФАН.

По словам Туки, украинцам не позволяют применять американские ПТРК условия поставок — Javelin нельзя использовать «непосредственно на линии соприкосновения».

Однако это ограничение может быть «в любой момент отменено», передает его слова RT — Тука «постоянно держит связь с [украинскими] военнослужащими, от солдат до генералов».

«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок», — заявил Тука.

Также он не преминул обвинить ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР в использовании бронетехники «далеко за линией разграничения». Украинский замминистра добавил, что ВСУ, согласно Минским договоренностям, могут применять «исключительно минометы 80-го калибра, а этим оружием танк поразить нереально».

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с НСН заявил, что Соединенные Штаты выставили Киеву такое требование, чтобы не дать России повода для поставок нового высокотехнологичного оружия в ДНР и ЛНР.

30 апреля ПТРК Javelin были доставлены из США на Украину, заявил официальный представитель американского Госдепартамента.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за решение о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину. «Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности», — написал в своем фейсбуке украинский глава.

Он отметил, что решение Трампа свидетельствует о поддержке Украины, и также о защите свободы и демократии. Кроме того, Порошенко отметил, что США не только выполняют договоренности между странами, но и являются «важным примером» для украинской стороны.

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что поставка противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине является стимулятором агрессии для Киева «как против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, так и против полуострова [Крым]».

Бальбек добавил, что комплексы Javelin представляют собой «красную кнопку, которую украинские политики так и стремятся нажать».

Бывший сотрудник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер завил, что поставленные на Украину противотанковые комплексы Javelin не поменяют ситуацию в регионе.

«Не стоит питать иллюзий, что ракеты Javelin поменяют правила игры. Противотанковые комплексы — это полезное оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но кардинально не изменит военные возможности украинской армии», — подчеркнул бывший сотрудник военного ведомства США.

Карпентер отметил, что украинской стороне необходима реформа оборонной промышленности для производства противотанкового оружия.

29 января спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер заявил, что ПТРК Javelin, отправленные Киеву за счет оборонного бюджета Штатов, не предназначаются для использования в донбасском конфликте. Волкер подчеркнул, что Javelin — оборонительное вооружение, необходимое «сугубо для отражения танковой атаки», а не для «нападения и применения «в Донбассе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки летального оружия на Украину могут подогреть радикалов, стремящихся вновь залить Донбасс кровью.

«Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна.

Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие», — сказал Песков.