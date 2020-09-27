Киеву за європейську батьківщину никого и ничего не жалко

Верховная рада признала выборы в Белоруссии сфальсифицированными и назвала Александра Лукашенко не легитимным. Украина полностью «легла» под позицию Евросоюза и США в этом вопросе.Этот далеко не дружественный шаг Киев обосновал своей обеспокоенностью интеграцией Белоруссии и России и усилившимися взаимоотношениями их силовых ведомств, что может негативно отразиться на Украине. По факту же подтвердил, что предпочитает болтаться в фарватере Евросоюза, а потому дружественные отношения с соседями для украинского руководства не приоритет. Причем настолько, что в угоду западным кураторам готовы напрочь исключить сотрудничество с пятым по объемам торговым партнером.Помимо того, что в лице Лукашенко Киев теряет, пожалуй, последнего медиатора по урегулированию отношений с Москвой, так еще и самостоятельно лишает себя одного из немногих оставшихся для страны рынков сбыта.На данный момент у Украины не осталось соседей, с которыми были бы стабильные и равноправные отношения. Киевская власть практически нивелировала суверенитет и государственность Украины, превратившись в ретранслятор интересов Запада, который не забывает ей об этом напоминать.Очередное заявление на этот счет накануне сделал посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас. Приставленный дипломат недвусмысленно высказался о недопустимости попыток защищать национальную экономику в обход международных обязательств и рекомендовал «похоронить» законопроект о локализации производства на Украине, который идет вразрез с требованиями кабального Соглашения об ассоциации и других международных обязательств Украины.Запад не устраивает попытка создания «украинского типа рыночной экономики», как и то, что ведущая роль иностранцев в наблюдательных советах украинских госпредприятий стала ставиться под сомнение.Это особенно ярко было продемонстрированно в свете попыток Киева обосновать проект протекционистского закона действующими американскими актами, обязывающими госкомпании приобретать только американские товары. За такое святотатство Киеву вменили еще и нарушение правил ВТО.Если до Майдана и последовавших за ним событий Украина еще могла иметь собственное мнение, то в условиях развала национальной экономики в угоду евроинтеграции, вынужденной эмиграции и выезда на заработки миллионов жителей страна практически утратила независимость и шансы быть полноправным субъектом международного права.