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Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки

01 мая 2021, 22:10  •  280 • Политика
Украинские силовики в субботу обрушили на ДНР шквал огня, однако агрессия не прошла для ВСУ бесследно. Киеву уже "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки.
Об этом сообщает военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин со ссылкой на местную жительницу Елену Лаврову, которая проживает на окраине Горловки.
Елена Лаврова пишет, что Горловка дала ответочку артиллерией только что. Пишет: "Чуть было не оглохла". Верю её наблюдениям, как своим, - отмечает журналист в Telegram.
Скриншот:Telegram/Русский тарантасъ
Как сообщает Донецкое агентство новостей, украинская армия в субботу обстреляла из 82-мм миномётов окраину Горловки. Всего было выпущено 10 мин. Под удар попали окрестности посёлка шахты имени Гагарина на северо-западе Горловки.
Напомним, что Украина в последние два месяца начала активно стягивать тяжёлое вооружение в Донбасс и увеличила интенсивность обстрелов. Это является нарушением не только Минских соглашений, которые запрещают стрельбу, но и подписанный Киевом пакет мер по усилению контроля за режимом прекращения огня. Данный законопроект запрещает использование любого вида оружия, стягивание военной техники, осуществление полётов беспилотников, проведение инженерных работ и проведение диверсий.

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