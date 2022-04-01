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Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк. Правду раскрыл помощник Зеленского

01 апреля 2022, 00:30  •  49 • Политика
Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк, который раскручивался с начала спецоперации России. Правду раскрыл помощник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского - Алексей Арестович.
Все последние недели украинские СМИ и чиновники рассказывали, как русские якобы бомбят гражданскую инфраструктуру Украины. В частности, в пример приводился роддом Мариуполя, который, как потом выяснилось, Россия не обстреливала.
Однако в четверг Арестович выступил с неожиданным заявлением, что русские стреляют только по военным объектам. Таким образом он подтвердил то, о чём Минобороны России говорило с самого начала.
Нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят десятки миллионов долларов, на то, чтобы убить народного депутата или журналиста. Бьют по объектам ВПК. Поэтому я не понимаю, в чём причина паники,
- отметил он в видеообращении к украинцам.
Советник главы офиса Зеленского признал, что теоретически русский снаряд может попасть в жилой дом, если его собьёт украинская ПВО, но обычно этого не происходит.

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