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Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк. Правду раскрыл помощник Зеленского
01 апреля 2022, 00:30 • 49 • Политика
Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк, который раскручивался с начала спецоперации России. Правду раскрыл помощник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского - Алексей Арестович.
Все последние недели украинские СМИ и чиновники рассказывали, как русские якобы бомбят гражданскую инфраструктуру Украины. В частности, в пример приводился роддом Мариуполя, который, как потом выяснилось, Россия не обстреливала.
Однако в четверг Арестович выступил с неожиданным заявлением, что русские стреляют только по военным объектам. Таким образом он подтвердил то, о чём Минобороны России говорило с самого начала.
- отметил он в видеообращении к украинцам.
Советник главы офиса Зеленского признал, что теоретически русский снаряд может попасть в жилой дом, если его собьёт украинская ПВО, но обычно этого не происходит.
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