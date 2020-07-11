Киеву пришлось краснеть за Саакашвили: МИД Грузии вызвал украинского посла на ковёр

Представители МИД Грузии встретились с послом Украины в стране Игорем Долговым. Последнего пригласили после скандальных высказываний руководителя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили.

Напомним, бывший грузинский лидер написал в Facebook, что не считает нынешнее руководство государства законным. Он подчеркнул, что планирует быть на передовой в рамках выборов в парламент, запланированных на октябрь.

В дипломатическом ведомстве Грузии заметили, что официальный Тбилиси в ходе переговоров с Долговым призвал Киев дать правомерную оценку словам Саакашвили, подчеркнув, что они причиняют большой урон отношениям между странами, сообщила пресс-служба министерства.

Там добавили, что после слов экс-президента Грузии прошла встреча министра иностранных дел страны с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Последний, как отмечается, сказал слова сожаления по поводу произошедшего и дал обещание установить все детали инцидента.