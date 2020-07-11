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Киеву пришлось краснеть за Саакашвили: МИД Грузии вызвал украинского посла на ковёр
11 июля 2020, 06:00 • 16 • В мире
Киеву пришлось краснеть за Михаила Саакашвили. МИД Грузии вызвал украинского посла на ковёр после поста бывшего грузинского лидера в соцсети. Последний написал, что не считает нынешнее руководство государства законным.
Представители МИД Грузии встретились с послом Украины в стране Игорем Долговым. Последнего пригласили после скандальных высказываний руководителя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили.
Напомним, бывший грузинский лидер написал в Facebook, что не считает нынешнее руководство государства законным. Он подчеркнул, что планирует быть на передовой в рамках выборов в парламент, запланированных на октябрь.
В дипломатическом ведомстве Грузии заметили, что официальный Тбилиси в ходе переговоров с Долговым призвал Киев дать правомерную оценку словам Саакашвили, подчеркнув, что они причиняют большой урон отношениям между странами, сообщила пресс-служба министерства.
Там добавили, что после слов экс-президента Грузии прошла встреча министра иностранных дел страны с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Последний, как отмечается, сказал слова сожаления по поводу произошедшего и дал обещание установить все детали инцидента.
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