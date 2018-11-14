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Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади

14 ноября 2018, 08:24  •  373 • Украина
Экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Киев должен провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.
 
AFP
 

Как отмечается, таким образом экс-депутат отреагировал на прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — сказал он в интервью телеканалу ZIK.

Черновол уточнил, что Киев пока к такому не готов, поэтому, по его словам, украинские власти вынуждены действовать при помощи дипломатии и политики санкций.

В октябре министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию, сначала «возвратить Кубань и Москву».

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя в беседе с RT слова Омеляна, заявил, что это «показывает уровень политической культуры» в стране.

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