Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади

Экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Киев должен провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.

Как отмечается, таким образом экс-депутат отреагировал на прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — сказал он в интервью телеканалу ZIK.

Черновол уточнил, что Киев пока к такому не готов, поэтому, по его словам, украинские власти вынуждены действовать при помощи дипломатии и политики санкций.

В октябре министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию, сначала «возвратить Кубань и Москву».

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, комментируя в беседе с RT слова Омеляна, заявил, что это «показывает уровень политической культуры» в стране.