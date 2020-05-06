|
Киеву посоветовали прекратить "детский лепет" о возвращении Крыма
06 мая 2020, 20:10 • 41 • Политика
В Москве раскритиковали новые тактические задачи украинских властей насчет российского полуострова
Стратегические планы министерства иностранных дел Украины по "возвращению" Крыма в лоно ридной неньки являются "детским лепетом". Так прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков свежие прожекты Киева.
"Шаг первый – пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против России в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает "три шага вперед, два шага назад", – написал сенатор в своем "Твиттер".
Ранее глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная разрабатывает стратегию для "возвращения" полуострова. В ней всего три тактических задачи: делать все, чтобы мир не забывал об "оккупации", обеспечивать "эффективность" санкций против крымчан, найти еще инструменты для давления Запада на Россию.
В общем, как говорят в Малороссии, дурень думкой богатеет. Но то такое.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 мая 2020, 02:10
|
04 мая 2020, 17:10
|
02 мая 2020, 02:10
|
02 мая 2020, 19:10
|
03 мая 2020, 02:10
|
30 апреля 2020, 01:10
|
03 мая 2020, 09:57