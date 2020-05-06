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Киеву посоветовали прекратить "детский лепет" о возвращении Крыма

06 мая 2020, 20:10  •  41 • Политика
Фото: pixabay.com
В Москве раскритиковали новые тактические задачи украинских властей насчет российского полуострова
Стратегические планы министерства иностранных дел Украины по "возвращению" Крыма в лоно ридной неньки являются "детским лепетом". Так прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков свежие прожекты Киева.
"Шаг первый – пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против России в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает "три шага вперед, два шага назад", – написал сенатор в своем "Твиттер".
Ранее глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная разрабатывает стратегию для "возвращения" полуострова. В ней всего три тактических задачи: делать все, чтобы мир не забывал об "оккупации", обеспечивать "эффективность" санкций против крымчан, найти еще инструменты для давления Запада на Россию.
В общем, как говорят в Малороссии, дурень думкой богатеет. Но то такое.

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