«Киеву пора заняться своей страной»: в России отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге над Севастополем

В России осудили слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг. Таким образом официальный Киев «поздравил» город с днём рождения. В Крыму заявление украинского лидера назвали попыткой отвлечь внимание общества от проблем в собственной стране, а также очередным посягательством на территориальную целостность РФ. При этом в Госдуме подчеркнули, что Севастополь был и навсегда останется русским городом.

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз заявил о намерении «вернуть» Крымский полуостров. По его мнению, в российском городе-герое Севастополе в дальнейшем будут использоваться украинские государственные символы.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн», — написал он в Twitter, сопроводив запись хештегом #КримЦеУкраїна.

Севастополь был основан 14 июня 1783 года. В этому году отмечается 335-летие города. Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Больные фантазии»



Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT отметил, что заявление украинского лидера является очередным посягательством на территориальную целостность РФ.

Пётр Порошенко

© Valentyn Ogirenko / Reuters

«Господину Порошенко украинский флаг над Севастополем либо Крымом может только присниться. И для нас это страшный сон. Но мы прекрасно понимаем, что в реальности такого не случится ни при каких условиях», — пояснил депутат.

Он назвал подобные заявления очередным посягательством на территориальную целостность Российской Федерации. «Лишь в больных фантазиях украинских политиков Крым хоть какое-то юридическое отношение может иметь к Украине», — добавил он.

По его словам, даже на Западе уже устали от подобной риторики Киева.

«Ничего нового мы не слышим. Эта пластинка, которую они нам и собственному народу пытаются преподнести, уже заела. Киев осуществляет попытки дискредитировать воссоединение полуострова с Россией, но, как мы видим, время играет не в пользу Украины. Сегодня всё больше и больше в мире говорят, что Крым — часть Российской Федерации», — подчеркнул депутат.



Его коллега, член Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик подчеркнул, что расположенный на Крымском полуострове город никогда не имел проукраинской позиции.

«Порошенко далёк от Севастополя как ментально и духовно, так и физически… «Украинське мисто» (украинский город. — RT) — это некая заноза в языке украинского лидера, он её никак не может вынуть и демонстрирует к месту и не к месту. Наш город никогда не был украинским по духу. Украинского будущего у Севастополя нет, и Украина это поймёт сразу после смены власти в Киеве», — подчеркнул он в разговоре с RT.

При этом заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский призвал власти Киева прекратить делать подобные заявления.

«Господину Порошенко, видимо, больше ничего не остаётся, потому что люди видят только экономическое падение в стране. Других способов, кроме как переключать общественное внимание на соседние успешно развивающиеся страны и регионы, у него не остаётся, — пояснил он. — Это такая пьяная мечта украинского политика. Севастополь и Крым были, есть и будут территорией России. И других флагов, кроме российского, здесь никогда не появится».

Замглавы крымского правительства полагает, что Киеву пора «перестать упиваться абстрактными мечтами и сказками и начать наводить порядок в своей стране».

Различные торжества или церемонии, проходящие в Крыму, неизменно привлекают внимание украинских политиков и официальных лиц. Так, в мае Порошенко после открытия автодорожной части Крымского моста рассказал о планах по использованию транспортного объекта.

«Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его (Крымский мост. — RT) для связей с Кубанью, где, кстати, живёт также большое количество украинцев», — сказал он.

При этом представители Верховной рады разделились в оценках. По словам Нестора Шуфрича, Крым, а вместе с ним и мост через Керченский пролив, принадлежит Украине. Однако его коллега Игорь Мосийчук призвал к более радикальным мерам в отношении «вражеской инфраструктуры». Депутат рады подчеркнул, что отдал бы приказ о бомбардировке Крымского моста, если бы занимал пост министра обороны страны.

Между тем 4 июня российский лидер Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

«Нет таких условий и быть не может», — сказал он в интервью австрийскому телеканалу ORF.