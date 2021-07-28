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Киеву подсказали выход после "предательства" США: Пусть на коленях стоят и умоляют
28 июля 2021, 02:15 • 54 • Политика
Украинцы нашли выход после "предательской" сделки Запада по "Северному потоку - 2". "Пусть [власти] на коленях стоят и умоляют - не знаю, что ещё можно тут сделать", - отмечают они.
На Украине по-прежнему кипят страсти из-за сделки США и Германии по газопроводу "Северный поток - 2". Украинцы отмечают, что иного исхода ожидать было глупо, и думают над тем, что делать дальше.
Опрос жителей Украины показал, что многие из них, в отличие от украинских политиков, не считают сделку США и Германии "предательством". По мнению значительной доли украинцев, американцы и немцы действовали в соответствии со своими национальными интересами, а Киеву никто и ничего не должен.
- считает один из участников опроса, организованного украинским изданием "Страна.ua".
- отметил другой респондент.
- подчеркнул пожилой житель Киева.
Также украинцы предложили свои варианты выхода из сложившейся ситуации. По их мнению, единственный разумный способ решить проблему - это восстановить отношения с Россией.
- заявила пожилая украинка.
- отмечает другой участник опроса.
- цитирует Nation News слова украинской женщины.
Напомним, что газопровод "Северный поток - 2", который будет достроен до конца этого лета, позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины и других стран-транзитёров. Это грозит Киеву потерей трёх миллиардов долларов с транзита энергоносителей.
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