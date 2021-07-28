Киеву подсказали выход после "предательства" США: Пусть на коленях стоят и умоляют

Украинцы нашли выход после "предательской" сделки Запада по "Северному потоку - 2". "Пусть [власти] на коленях стоят и умоляют - не знаю, что ещё можно тут сделать", - отмечают они.

На Украине по-прежнему кипят страсти из-за сделки США и Германии по газопроводу "Северный поток - 2". Украинцы отмечают, что иного исхода ожидать было глупо, и думают над тем, что делать дальше.

Опрос жителей Украины показал, что многие из них, в отличие от украинских политиков, не считают сделку США и Германии "предательством". По мнению значительной доли украинцев, американцы и немцы действовали в соответствии со своими национальными интересами, а Киеву никто и ничего не должен.

При чем тут Украина? Почему США и Германия должны учитывать интересы Украины? Нужно надеяться только на себя,

- считает один из участников опроса, организованного украинским изданием "Страна.ua".

Как всегда, всё делают мимо нас, а нас потом приглашают посмотреть. Вот и всё, всегда так было. Что уже можно сделать, если всё сделано? Остаётся ждать чуда,

- отметил другой респондент.

Украина проявляет слишком много иждивенческих настроений, думая, что ради неё Соединённые Штаты должны пожертвовать своими глобальными интересами,

- подчеркнул пожилой житель Киева.

Также украинцы предложили свои варианты выхода из сложившейся ситуации. По их мнению, единственный разумный способ решить проблему - это восстановить отношения с Россией.

Не надо было от России отходить, это было понятно давным-давно, что Россия - самый верный друг Украины. Власти заварили эту кашу, пусть теперь ищут выход. Пусть на коленях стоят и умоляют - не знаю, что ещё можно тут сделать,

- заявила пожилая украинка.

Нам нужно избавиться от русофобии и подружиться обратно с Россией, только так мы сможем выйти из этой ситуации,

- отмечает другой участник опроса.

Надо со всеми вести переговоры и устанавливать мирные отношения с ближними государствами, особенно с Россией, а не только с дальними, которые соблюдают только свои интересы,

- цитирует Nation News слова украинской женщины.

Напомним, что газопровод "Северный поток - 2", который будет достроен до конца этого лета, позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины и других стран-транзитёров. Это грозит Киеву потерей трёх миллиардов долларов с транзита энергоносителей.