|
Киеву подсказали, куда послать новую делегацию по Крыму
06 августа 2020, 23:30 • 72 • Политика
Киеву подсказали в России, куда послать предложенную Леонидом Кравчуком новую делегацию по Крыму. Маршрутов оказалось 350 - "и все в одном направлении".
О гипотетической судьбе несуществующей делегации пошутил журналист Виталий Третьяков. Так он прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука (представляет Киев на переговорах в Минске) создать новую делегацию по Крыму, куда должны в обязательном порядке войти представители крымско-татарского народа.
Третьяков провёл в Twitter небольшой опрос, попросив подписчиков описать маршрут новой делегации.
Скриншот: Twitter/@v_tretyakov
Напомним, что Украина постоянно поднимает вопрос возвращения Крыма и даже предпринимает попытки привязать его к Минским соглашениям, хотя Москва неоднократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно. По словам президента России Владимира Путина, крымчане сделали свой выбор на историческом референдуме в 2014 году. Любые попытки оспорить его являются нарушением права народа на самоопределение.
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2020, 22:40
|
03 августа 2020, 21:15
|
02 августа 2020, 15:00
|
01 августа 2020, 21:35
|
02 августа 2020, 07:40
|
05 августа 2020, 03:30
|
01 августа 2020, 05:05