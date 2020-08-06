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Киеву подсказали, куда послать новую делегацию по Крыму

06 августа 2020, 23:30  •  72 • Политика
Киеву подсказали в России, куда послать предложенную Леонидом Кравчуком новую делегацию по Крыму. Маршрутов оказалось 350 - "и все в одном направлении".
О гипотетической судьбе несуществующей делегации пошутил журналист Виталий Третьяков. Так он прокомментировал предложение бывшего президента Украины Леонида Кравчука (представляет Киев на переговорах в Минске) создать новую делегацию по Крыму, куда должны в обязательном порядке войти представители крымско-татарского народа.
Третьяков провёл в Twitter небольшой опрос, попросив подписчиков описать маршрут новой делегации.
350 маршрутов предложено для "делегации Кравчука" - и все в одном направлении, - подытожил журналист в своём следующем твите.
Скриншот: Twitter/@v_tretyakov
Напомним, что Украина постоянно поднимает вопрос возвращения Крыма и даже предпринимает попытки привязать его к Минским соглашениям, хотя Москва неоднократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно. По словам президента России Владимира Путина, крымчане сделали свой выбор на историческом референдуме в 2014 году. Любые попытки оспорить его являются нарушением права народа на самоопределение.

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