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Киеву нужны только земли: В Крыму оценили слова Зеленского в ООН

25 сентября 2019, 18:09  •  54 • В России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма и Донбасса под контроль Киева сделано на фоне внутриполитических шагов, которые трактуют как попытки снять обострение отношений с Россией.

Такое мнение «Комсомольской правде-Крым» высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее Зеленский выступил на саммите ООН в Нью-Йорке и выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров ему удастся вернуть Крым и Донбасс, а также восстановить мир. По его мнению, из-за потери земель на Украине была разрушена «критически важная инфраструктура и промышленные объекты».

- Зеленский продолжает свои политические танцы: шаг вперед, шаг назад, прыжок в сторону. Любопытно, что на Украине уже давно не говорят про возвращение крымчан и жителей ДНР, а только про территории, - отмечает эксперт.

По его словам, внутриполитические шаги по отношению к России воспринимают по-разному:

- Бюрократия эти шаги саботирует, на Западе Украины подскакивают бандеровцы, на Востоке, Центре и Юге - поддерживают. Вот и вертятся, бедненькие, - добавил политолог.

Ранее глава незалежной назвал Крым «похищенным ребенком» Украины. В Крыму же заявили, что Зеленский продолжает политику своего предшественника - Петра Порошенко, который уже привел государство в тупик.

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