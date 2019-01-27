Теперь и в Британии признали, что Киеву нужно сменить прозападный курс на Россию и поставили основное условие решения конфликта в Донбассе. Согласно отчёту библиотеки Палаты общин Великобритании, этим должен заняться новый президент Украины, который будет "более дружественно настроенный к России".

То, о чем уже много раз говорили российские эксперты, наконец озвучили и в Великобритании. Здесь поставили основное условие решения военного конфликта в Донбассе, подчеркнув, что справиться с проблемой будет под силу новому президенту Украины. Но в этом случае Киеву нужно сменить свой прозападный политический курс на Россию.

Новый глава государства должен быть, по мнению составителей отчёта библиотеки Палаты общин Великобритании, "более дружественно настроенный к России". При этом эксперты подчеркивают, что вернуть себе обратно Крым Украина вряд ли когда-нибудь сможет. С Донбассом "ситуация не столь ясна".

"В любом случае переговоры, скорее всего, будут затягиваться, если только новый и более дружественно настроенный к России президент Украины не решит отказаться от прозападного курса и урегулировать спор", - сообщается в документе.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян полагает, что заявления об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины - "объективная истина".

При этом специалист отмечает, что избрать главой Незалежной необходимо если не дружественно, то хотя бы адекватно настроенного по отношению к России кандидата. Тогда будет шанс на то, что Минские договоренности, которые откровенно нарушает Киев сегодня, начнут всё же выполняться.

Хотя пророссийский путь кого-либо из украинских кандидатов в президенты Украины Мирзаян назвал маловероятным.

"Если будет избран кандидат, который настроен даже не дружественно, а хотя бы адекватно в отношении России, то он может по крайней мере начать процесс выполнения Минских соглашений, итогом которых является реинтеграция Донбасса в состав новой федеральной Украины. Если он готов пойти по этому пути - прекращать возлагать всю вину на Россию, - то, конечно же, процесс решения конфликта в Донбассе будет гораздо более быстрым. К большому сожалению, маловероятно, что кто-нибудь из украинских кандидатов выберет этот путь", - подчеркнул эксперт в беседе с RT.