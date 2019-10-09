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«Киеву никто не поможет вернуть Крым»: Политолог ответил заявление Зеленского
09 октября 2019, 20:09 • 43 • В России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев хочет вернуть Крым с помощью международных партнеров. Но вот «формулы Штайнмайера» для полуострова не существует. Также он назвал крымский вопрос сложным и признал, что без внешней поддержки решить его не удастся.
- Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров, - сказал Зеленский и добавил, что в решении этого вопрос делает ставку на развитие армии. При этом в самом Крыму считают, что в процессе возвращения полуострова под контроль Киева нет и не может быть никакой формулы.
- Никакая международная помощь, никакие внешние силы никогда не смогут повлиять на Россию по вопросу возвращение полуострова Украине, - заявил КП-Крым политолог Владислав Ганжара.
- Зеленский очень четко понимает, что такого способа нет, но публично заявить об это он не может. Все больше политических деятелей понимают, что Крым – это Россия и иначе быть не может.
По словам политолога, если Украина решит идти по пути силового сценария возвращения Крыма под свою юрисдикцию, то это приведет к катастрофе.
- Пусть лучше господин Зеленский займется вопросом урегулирования ситуации на Донбассе и прекращением войны. Возможно, тогда все-таки он станет президентом, который принесет Украине мир, - резюмировал политолог.
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