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«Киеву никто не поможет вернуть Крым»: Политолог ответил заявление Зеленского

09 октября 2019, 20:09  •  43 • В России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев хочет вернуть Крым с помощью международных партнеров. Но вот «формулы Штайнмайера» для полуострова не существует. Также он назвал крымский вопрос сложным и признал, что без внешней поддержки решить его не удастся.

- Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимы условия наших международных партнеров, - сказал Зеленский и добавил, что в решении этого вопрос делает ставку на развитие армии. При этом в самом Крыму считают, что в процессе возвращения полуострова под контроль Киева нет и не может быть никакой формулы.

- Никакая международная помощь, никакие внешние силы никогда не смогут повлиять на Россию по вопросу возвращение полуострова Украине, - заявил КП-Крым политолог Владислав Ганжара.

- Зеленский очень четко понимает, что такого способа нет, но публично заявить об это он не может. Все больше политических деятелей понимают, что Крым – это Россия и иначе быть не может.

По словам политолога, если Украина решит идти по пути силового сценария возвращения Крыма под свою юрисдикцию, то это приведет к катастрофе.

- Пусть лучше господин Зеленский займется вопросом урегулирования ситуации на Донбассе и прекращением войны. Возможно, тогда все-таки он станет президентом, который принесет Украине мир, - резюмировал политолог.

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