Киеву не удаётся семь лет, но... Кравчук предложил компромисс по Крыму

Бывший президент Украины, дипломат Леонид Кравчук после признания Европейским судом законности юрисдикции РФ над Крымом заявил о необходимости диалога. Политик уверен, что Киев и Москва могут договориться и решить все проблемы.

"Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности", - заявил Кравчук.

При этом бывший президент признал, что Киеву семь лет не удаётся урегулировать конфликт в Донбассе, но подчеркнул, что Незалежная к компромиссам готова.