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Киеву не удаётся семь лет, но... Кравчук предложил компромисс по Крыму

14 января 2021, 23:35  •  59 • Политика
Бывший глава Украины Леонид Кравчук призвал Россию пойти на компромисс с Киевом по Крыму. По его словам, Незалежной семь лет не удаётся урегулировать конфликт в Донбассе, но с полуостровом может быть иначе.
Бывший президент Украины, дипломат Леонид Кравчук после признания Европейским судом законности юрисдикции РФ над Крымом заявил о необходимости диалога. Политик уверен, что Киев и Москва могут договориться и решить все проблемы.
"Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности", - заявил Кравчук.
При этом бывший президент признал, что Киеву семь лет не удаётся урегулировать конфликт в Донбассе, но подчеркнул, что Незалежная к компромиссам готова.

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