Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия без АЭС: чистая и нищая
Почему твиты Трампа доводят до бешенства политиков и чиновников США? Блохин подс...
Война в Сирии: список желающих разделить страну на враждующие части
Китай на пороге глобальных изменений: история, современность, будущее.
Главная / Политика

Киеву не понравился "мирный план" по Донбассу. МИД Украины отверг предложения экспертов

15 февраля 2020, 16:24  •  95 • Политика
На Мюнхенской конференции по безопасности были предложены шаги по урегулированию конфликта в ЛНР и ДНР. Киеву не понравился "мирный план" по Донбассу. Министерство иностранных дел Украины выступило против представленных тезисов, назвав их "частной инициативой".
Украинский портал "Европейская правда" опубликовал официальный комментарий внешнеполитического ведомства своей страны.
"Документ "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе" - это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации на Украине", - заявили в МИД Украины.
Представители ведомства добавили, что официальная позиция украинского государства отличается от тех тезисов, которые содержатся в документе. Как подчёркивается, доклад удалён с сайта Мюнхенской конференции, что означает, что организаторы не признали его официальным документом.
Доклад носил название "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе". В нём содержался ряд конструктивных предложений по разрешению конфликта в Донбассе. В частности, планировалось активизировать поиск пропавших без вести людей, разминировать территории, открыть дополнительные пункты пропуска в Донбассе, обеспечить безопасность людей, которые живут рядом с ними. В документе также предлагалось восстанавливать инфраструктуру восточной части Украины объединёнными силами России, ЕС и западных компаний, но для этого нужно было заранее изучить экономические возможности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
15 февраля 2020, 00:09
"Не идите на поводу у западных маркетологов": Безсонов предложил альтернативу 14 февраля
15 февраля 2020, 00:09
"Любви нет": Жириновский поговорил с молодёжью о семейных ценностях
15 февраля 2020, 03:24
Путин разрешил Госдуме оснастить «мигалкой» еще один автомобиль
15 февраля 2020, 16:24
Почему твиты Трампа доводят до бешенства политиков и чиновников США? Блохин подсказал ответ
15 февраля 2020, 06:39
"Необходимо обдумать будущие отношения с Россией": президент Германии обрисовал перспективы
14 февраля 2020, 20:54
Могли выбрать Валенсу, но выбрали Кравчука: Экс-депутат Рады назвал украинцев несостоявшейся нацией
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве усло...
15 февраля 2020, 03:24
Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники
15 февраля 2020, 00:09
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
15 февраля 2020, 09:39
«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстан...
15 февраля 2020, 09:54
"Участники Мюнхенской конференции так и ахнули": Захарова рассказала о поже...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2020, 01:09
"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию
10 февраля 2020, 19:24
"Прости, Господи, идиотов": Политолог Сатановский прокомментировал падение акций польской газовой компании
11 февраля 2020, 08:24
"Храбрится! А Путина увидит - и... всё": О "зверином чутье" Лукашенко, "воплях и слезах" в Сочи рассказал Суздальцев
09 февраля 2020, 10:54
Следующая война будет с Польшей. Топливная
13 февраля 2020, 18:54
На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
14 февраля 2020, 07:39
Аналогов нет: в США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных призывов в Белоруссии привёл Безпалько
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.