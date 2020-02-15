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Киеву не понравился "мирный план" по Донбассу. МИД Украины отверг предложения экспертов
15 февраля 2020, 16:24 • 95 • Политика
На Мюнхенской конференции по безопасности были предложены шаги по урегулированию конфликта в ЛНР и ДНР. Киеву не понравился "мирный план" по Донбассу. Министерство иностранных дел Украины выступило против представленных тезисов, назвав их "частной инициативой".
Украинский портал "Европейская правда" опубликовал официальный комментарий внешнеполитического ведомства своей страны.
"Документ "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе" - это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации на Украине", - заявили в МИД Украины.
Представители ведомства добавили, что официальная позиция украинского государства отличается от тех тезисов, которые содержатся в документе. Как подчёркивается, доклад удалён с сайта Мюнхенской конференции, что означает, что организаторы не признали его официальным документом.
Доклад носил название "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе". В нём содержался ряд конструктивных предложений по разрешению конфликта в Донбассе. В частности, планировалось активизировать поиск пропавших без вести людей, разминировать территории, открыть дополнительные пункты пропуска в Донбассе, обеспечить безопасность людей, которые живут рядом с ними. В документе также предлагалось восстанавливать инфраструктуру восточной части Украины объединёнными силами России, ЕС и западных компаний, но для этого нужно было заранее изучить экономические возможности.
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