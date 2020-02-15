Киеву не понравился "мирный план" по Донбассу. МИД Украины отверг предложения экспертов

Украинский портал "Европейская правда" опубликовал официальный комментарий внешнеполитического ведомства своей страны.

"Документ "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе" - это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации на Украине", - заявили в МИД Украины.

Представители ведомства добавили, что официальная позиция украинского государства отличается от тех тезисов, которые содержатся в документе. Как подчёркивается, доклад удалён с сайта Мюнхенской конференции, что означает, что организаторы не признали его официальным документом.

Доклад носил название "12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе". В нём содержался ряд конструктивных предложений по разрешению конфликта в Донбассе. В частности, планировалось активизировать поиск пропавших без вести людей, разминировать территории, открыть дополнительные пункты пропуска в Донбассе, обеспечить безопасность людей, которые живут рядом с ними. В документе также предлагалось восстанавливать инфраструктуру восточной части Украины объединёнными силами России, ЕС и западных компаний, но для этого нужно было заранее изучить экономические возможности.