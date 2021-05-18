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"Лампочка Ильича" из РФ и Белоруссии мешает местным производителям

Каждый новый глава Минэнерго Украины и бесконечная череда и.о. повторяют постмайданную мантру киевского режима о необходимости полностью отказаться от электроэнергии из России и Белоруссии. Вот и свежеиспеченный министр ведомства Герман Галущенко, возглавивший его 29 апреля, призвал отказаться от импорта "лампочки Ильича".

Обоснование данного решения все то же – РФ и Белоруссия не входят в Европейское энергетическое сообщество. В связи с этим пан Галущенко написал письмо в Нацкомиссию с просьбой рассмотреть запрет поставок российского тока.

"Это (импорт лампочки Ильича) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики. В частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E (европейская сеть операторов передачи электроэнергии) потенциально угрожает энергетической безопасности", – цитирует издание URA.RU украинского министра.

Он напомнил, что Незалежная готовится к отделению своей энергосистемы от российской и белорусской, с прицелом в недалеком будущем присоединением к европейской. Кроме того в послании Галущенко отметил, что закупки электроэнергии извне ухудшают экономическое состояние отечественных производителей и негативно сказываются на угледобывающей отрасли.

Добавим, пост главы Минэнерго оставался вакантным с марта 2020 г., когда в отставку ушло первое при президенте Владимире Зеленском правительство Алексея Гончарука. После этого у руля министерства сменилось несколько и.о. Последним исполняющим обязанности главы ведомства был Юрий Витренко. Его 28 апреля кабмин утвердил на должность руководителя "Нафтогаза", уволив, казалось бы всесильного ставленника США Андрея Коболева.

Что касается пана Галущенко, то до прихода в Минэнерго он с мая 2020-го был вице-президентом "Энергоатома".

Разговоры об отказе от российской и белорусской электроэнергии возникают в Незалежной с регулярной периодичностью, причем Верховная рада то на законодательном уровне запрещает импорт, то через какое-то время меняет свое решение. Чаще всего подобное "отступление" происходит в зимний период, когда возникает дефицит "лампочки Ильича".

Тем не менее, режим планирует оторвать украинскую энергосистему от РФ и Белоруссии уже в 2023 году, а до этого намерен проводить над гражданами эксперименты по временному отключению.

