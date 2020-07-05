Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины

В 2020 году на Украину пришлись минимальные объёмы транзита российского газа в Европу. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил о том, что через украинскую территорию прошло 25 миллиардов кубометров газа в 2020 году. К концу года объёмы должны вырасти до 55-57 миллиардов кубометров. Проблема заключается в том, что в контракте прописано 65 миллиардов кубометров, а в первом полугодии транзит обрушился на 45%, что сказалось на доходах Киева.

Как отметил Гривач, у украинской стороны не может быть претензий к Москве, ибо договор подразумевает транспортировку за фиксированную плату. При этом из-за аномально тёплой зимы и накопленных запасов поставки топлива в Европу находятся на низком уровне.

Не стоит забывать, что Киев слишком долго торговался, и контракт заключили прямо перед Новым годом. За это время Россия задействовала обходные газопроводы.

Российская сторона постепенно избавляется от нужды в украинской ГТС. До конца года планируется завершить строительство газопровода "Северный поток - 2", который вместе с "Северным потоком - 1" и "Турецким потоком" смогут полностью заменить проблемный маршрут. Сложность заключается только с поставками в Молдавию и Приднестровье, которые осуществляются именно через Украину.

Согласно контракту, Москва будет постепенно снижать объёмы транзита, что негативно отразится на доходах Украины. Уже запуск "Турецкого потока" лишил Киев 30 миллиардов кубометров голубого топлива.

Согласно плану, после завершения "Северного потока - 2" на украинскую ГТС будет приходиться к 2025 году максимум 40 миллиардов кубометров.

"Остальное Россия переориентирует на обходные газопроводы. Простая арифметика показывает, что доходы Украины при таком сценарии сокращаются вдвое в сравнении с 2019 годом", - пояснил эксперт.

В таких условиях возникают вопросы к рентабельности украинского маршрута, которая начинается при транзите от 50 миллиардов кубометров в год. Поэтому Киеву придётся избавляться от части ГТС, чтобы урезать расходы.

Более того, маршрут никогда больше не будет востребованным, а украинцы больше не смогут шантажировать Москву. Наоборот, именно Киеву придётся доказывать выгоду своего маршрута.

Ранее в США призвали нанести экономический удар по "Газпрому", если тот задействует судно "Академик Черский" для завершения строительства объекта. Впрочем, депутат Государственной думы Игорь Ананских заявил в интервью РИА ФАН, что подобные угрозы являются бредом.

Собственником "Северного потока - 2" является не "Газпром", но консорциум, в который входят несколько крупнейших компаний мира, заинтересованных в проекте. Россия же является поставщиком газа.

"Если против этих компаний, то это бред. Если против компаний трубоукладчика, то пускай вводят. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ?" - поведал политик.