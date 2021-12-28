Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно

Сенатор Константин Косачёв в связи с ситуацией, сложившейся на Украине, напомнил о праве России защищать своих граждан за рубежом. Таким образом, в случае агрессии Киева наши войска могут войти в Донбасс, и это будет законно.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул, что Россия не планирует инициировать военную операцию против Украины. Однако Москва имеет полное право защищать своих граждан, в том числе за рубежом, - конечно, если на наших граждан будет совершено нападение.

Как известно, в Донбассе живут тысячи граждан России. И Украине следует подумать об этом.

Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдёт,

- акцентировал внимание сенатор.

Константин Косачёв отметил, что ситуация вокруг Донбасса постоянно нагнетается, таким образом, Киев подталкивают к решению проблем военным путём. Провокаторы есть как внутри Украины, так и за границей. И они понимают, к чему может привести военное противостояние. Таким провокаторам Косачёв напомнил, что в закон России "Об обороне" после трагедии Цхинвала в 2009 году была внесена поправка, позволяющая использовать Вооружённые силы России вне наших границ.

В завершение Константин Косачёв выразил надежду, что использовать возможности, которые даёт эта поправка, не придётся.

В Киеве не решились спорить с "пехотинцем Путина"

Кстати, ранее лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вопрос с Украиной решается довольно просто. По его словам, если бы был приказ присоединить Незалежную, то это было бы выполнено неукоснительно.

Кадыров пояснил, что и раньше выказывал такие намерения. "Украинцы - это наш народ, это наша территория, - заявил политик во время общения с журналистами. - Я и после Крыма говорил: "Надо забрать Киев".

В противном случае, указал он, Украина останется лишь плацдармом для западного военного контингента.

"Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там свои военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем", - подчеркнул Кадыров.

Интересно, что Украина, которая выражает протесты после любых неприятных для себя высказываний, спорить не решилась. На это обратил внимание бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он выразил возмущение тем обстоятельством, что украинские власти никак не ответили на слова главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот предупредил, что Украину могут присоединить к России, если Киев будет и дальше вести себя столь же враждебно и агрессивно.

Мосийчук заметил, что никто на Украине не отреагировал на это заявление - ни офис президента, ни Генпрокуратура, ни СНБО. Экс-депутат считает, что сказанное Кадыровым вполне тянет на статью "Посягательство на территориальную целостность Украины". Отсутствие реакции он объяснил страхом президента Украины Владимира Зеленского перед Кадыровым.

Тут один известный "пехотинец Путина" заявил о готовности присоединять нашу страну к России. В ответ - молчание. Зеленский уже один раз в 2014-м извинялся перед этим "пехотинцем" за свои шутки,

- напомнил Мосийчук.