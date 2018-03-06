|
Киеву мало крови: Генштаб Украины готовит новую военную операцию в Донбассе
06 марта 2018, 18:39 • 232 • Политика
Карательную операцию на Востоке Украины планируют усилить дополнительной военной.
Киевский режим намерен объявить о начале военной операции в Донбассе, не прекращая действия так называемой "антитеррористической" операции. Такими сведениями поделился один из офицеров украинского Генерального штаба Юрий Бобров.
По его словам, следует разделять "антитеррористическую" операцию, объявленную на Востоке Украины в 2014 году, и военную операцию, которая может стартовать уже в этом году в рамках исполнения закона "о реинтеграции Донбасса". Бобров утверждает, что обе операции будут проходить одновременно и закончатся независимо друг от друга.
Также офицер рассказал, что военной операцией в Донбассе будет руководить объединенный штаб ВСУ. Киев уже подобрал кандидатов на должность его главы. В ближайшее время президент и верховный главнокомандующий Украины Петр Порошенко примет решение о назначении, добавил Бобров.
Подпишитесь на нас
232
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
01 марта 2018, 23:09
|
04 марта 2018, 16:09
|
04 марта 2018, 08:09
|
03 марта 2018, 14:09
|
28 февраля 2018, 06:39
|
01 марта 2018, 13:24
|
01 марта 2018, 21:39