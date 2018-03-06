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Киеву мало крови: Генштаб Украины готовит новую военную операцию в Донбассе

06 марта 2018, 18:39  •  232 • Политика
Карательную операцию на Востоке Украины планируют усилить дополнительной военной.
Киевский режим намерен объявить о начале военной операции в Донбассе, не прекращая действия так называемой "антитеррористической" операции. Такими сведениями поделился один из офицеров украинского Генерального штаба Юрий Бобров.
По его словам, следует разделять "антитеррористическую" операцию, объявленную на Востоке Украины в 2014 году, и военную операцию, которая может стартовать уже в этом году в рамках исполнения закона "о реинтеграции Донбасса". Бобров утверждает, что обе операции будут проходить одновременно и закончатся независимо друг от друга.
Также офицер рассказал, что военной операцией в Донбассе будет руководить объединенный штаб ВСУ. Киев уже подобрал кандидатов на должность его главы. В ближайшее время президент и верховный главнокомандующий Украины Петр Порошенко примет решение о назначении, добавил Бобров.
"Кандидатуры на должность командующего уже представлены. В ближайшее время, возможно сегодня или завтра, верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины примет решение о назначении", - цитирует ТАСС Боброва.

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