Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям

Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.

«Украине до 19 июня 2020 года дополнительно проработать официальную позицию Украины относительно статуса комплекса мер и представить официальные предложения <...> о пределах и возможностях применения Украиной комплекса мер в качестве правовой основы для мирного урегулирования конфликта», — говорится в документе.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в комментарии к протоколу назвала «красивой иллюзией» «приверженность» украинской стороны Минским соглашениям. Также она заявила о несоответствии между заявлениями Киева и «их реальным поведением в рамках Минской площадки».

Заместитель главы делегации Киева Александр Мережко назвал комплекс мер рекомендацией, а не руководством к действию для украинской стороны.

Причем руководство Украины, включая заявления президента страны Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, всегда подтверждало, что комплекс мер по урегулированию конфликта на территории Донбасса безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

15 июня полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов в ответ на заявление Мережко подчеркнул, что украинские представители подобными заявлениями в очередной раз пытаются разрушить переговорный процесс и «заморозить» конфликт.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений.