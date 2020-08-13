Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Бе...
Главная / Политика

Киеву дали два года на возвращение Донбасса

13 августа 2020, 16:50  •  103 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украина теряет шансы сохранить территорию
Затягивая выполнение Минских соглашений и отказываясь от переговоров с лидерами Донбасса, Киев своими руками отрывает территорию от Украины. Через два года договариваться вообще будет не о чем – все жители региона получат российские паспорта, и вопрос будет закрыт. Об этом предупредил украинский политолог Михаил Погребинский.
"Там уже 200 0 300 тысяч людей получили русские паспорта. Еще два года будете думать над этим, и там получит паспорта миллион людей, и вообще ничего не сделаете тогда", – подчеркнул Погребинский.
Политолог отметил, что, как сторонник "украинского Донбасса", он не раз призывал власти и депутатов Верховной рады изменить курс и начать переговоры. Только так можно найти компромисс, согласовать ранее упущенные детали. Если этого не делать, то Донбасс будет потерян, заявил Погребинский в эфире NewsOne.
Ранее в Киеве представили "план деоккупации Донбасса", значительное место в котором уделено судьбе нынешних сторонников ДНР и ЛНР. Их ждет суд за измену родине. К их числу относятся и те, кто оформил гражданство России. По данным на январь 2020 года, более 220 тысяч жителей Донбасса уже имеют российские паспорта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
13 августа 2020, 02:10
«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Янукови...
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах ...
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать пр...
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
10 августа 2020, 20:05
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Белоруссии очень скучно"
12 августа 2020, 16:05
Крым получил воду: Украина злорадствовала, лишь пока не подключились российские военные
06 августа 2020, 23:30
Киеву подсказали, куда послать новую делегацию по Крыму
07 августа 2020, 08:40
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.