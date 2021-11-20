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Киеву - деньги, Москве - санкции: В США готовятся к "вторжению России на Украину"

20 ноября 2021, 08:05  •  182 • Политика
Поправка к оборонному бюджету внесена в конгресс США, но пока ещё не рассматривалась.
Интернет-портал Axios написал о намерении США ввести новые санкции против России, если произойдёт её "вторжение на Украину". Издание обращается к тексту поправки к оборонному бюджету - её внёс в конгресс сенатор Роберт Менендес, занимающий пост главы комитета по международным делам. Он представляет штат Нью-Джерси, является членом Демократической партии.
Согласно инициативе Менендеса, если такая поправка будет принята, американский президент будет обязан ввести новые санкции против России. В частности, предлагается установить запрет на въезд в США военных из России, аналогичное ограничение будет действовать и по отношению к сотрудникам разведки. Также в поправке упоминаются ограничительные меры против банков, госучреждений, компаний из нефтегазового сектора и других.
Также издание утверждает, что предлагается применение санкций по отношению к любой компании или любому лицу, имеющим отношение к строительству "Северного потока - 2". Добавим, что в поправке также содержится предложение об увеличении военной помощи Украине. В материале издания утверждается, что республиканцы хотят, чтобы санкции против газопровода были введены безотносительно действий России по отношению к Украине. На рассмотрение конгресса поправка пока не выносилась, отмечает Axios.

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