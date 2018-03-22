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Киевскому аэропорту присвоили имя авиаконструктора Игоря Сикорского

22 марта 2018, 17:54  •  72 • Украина
Киевские депутаты приняли решение присвоить международному аэропорту «Киев» имя авиаконструктора Игоря Сикорского.
 
© iev.aero
 

Об этом сообщает пресс-служба киевской администрации.

«У нас есть согласие трудового коллектива, комиссия по вопросам наименований поддержала эту инициативу, общественные обсуждения пройдены. Три профильные комиссии Киевсовета поддержали этот проект решения», — заявил заместитель председателя администрации Алексей Резников.

Ранее на Украине заявили о возможности переименовать Раду из-за «советского наследия».

Также в Киеве переименовали Московский мост.

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