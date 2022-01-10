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Киевского зачинщика бунтов в Казахстане разоблачили одним видео

10 января 2022, 13:50  •  237 • Политика
Зачинщик бунтов в Казахстане Мухтар Аблязов попытался "включить заднюю" и опровергнуть свою связь с протестующими. Однако его тут же разоблачили одним видеороликом - в нём Аблязов на камеру признаётся, что у него "штаб" в Киеве, и расписывает схему расстановки сил на акции.
Казахский оппозиционер - банкир Мухтар Аблязов заявил в эфире телеканала "БелСат", что он не имеет отношения к протестам в Казахстане. "Я лично, вот прямо чтобы люди вышли тысячами, - нет", - ответил Аблязов на вопрос журналистов о том, звал ли он жителей страны на баррикады.
Однако интернет, как известно, помнит всё: в соцсетях нашли совсем недавнюю видеозапись, на которой Аблязов вдохновенно рассказывает о том, как по его плану демонстранты должны заполонить "всю площадь перед акиматом (администрация города)".
При этом оппозиционер на камеру признаётся, что он со своим "штабом" в Киеве лично координирует протесты. При этом сам Мухтар Аблязов, по его утверждению, "понятно, находится в Париже".

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