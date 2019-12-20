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Киевское «Динамо» сделало заявление по поводу ситуации с Бесединым и допингом
20 декабря 2019, 22:09 • 32 • Украина
Киевский футбольный клуб «Динамо» опубликовал заявление по поводу информации об отстранении нападающего команды Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.
© FC Dynamo Kyiv
«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артёмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Отмечается, что на данный момент выясняются все нюансы инцидента. По этой причине «Динамо» пока не может предоставить больше информации.
В текущем сезоне Беседин сыграл 23 матча в составе «Динамо», забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины не сдал тест на допинг после матча ЛЕ.
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