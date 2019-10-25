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Киевское «Динамо» не сумело обыграть «Копенгаген» в Лиге Европы

25 октября 2019, 01:39  •  55 • Украина
В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы украинское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1.
 
@DynamoKyiv Twitter
 

Гости открыли счёт в поединке уже на второй минуте благодаря точному удару форварда Пьероса Сотериу, но не сумели удержать минимальное преимущество. Мяч защитника Артёма Шабанова во втором тайме позволил киевскому коллективу уйти от поражения.

Набрав по пять очков, «Копенгаген» и «Динамо» лидируют в турнирной таблице группы В, на один балл опережая норвежский «Мальмё», идущий третьим.

Ранее сообщалось, что российский «Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» в Лиге Европы.

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