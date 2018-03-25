Киевский «ударник»: что стоит за словами Виталия Кличко о намерении участвовать в выборах президента Украины

Мэр Киева и лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что задумывается об участии в президентских выборах на Украине в 2019 году. Если он примет такое решение, это будет вторая попытка политика претендовать на высший государственный пост в стране. В 2014 году Кличко уже пытался занять кресло президента, но после встречи с олигархом Дмитрием Фирташем отказался от участия в предвыборной гонке в пользу Петра Порошенко. Однако за последние четыре года, по словам экспертов, отношения Кличко и Порошенко ухудшились. RT разбирался, есть ли у Виталия Кличко шансы стать новым украинским лидером.

Президентские амбиции

Выборы президента Украины состоятся в мае 2019 года. Список кандидатов на этот пост постепенно расширяется: о возможности своего участия в президентской гонке заявил 24 марта и действующий мэр Киева Виталий Кличко во время немецко-украинского форума в Берлине.

«Вы говорите о президентских выборах в следующем году… Я думаю. Но сначала я бы хотел довести до конца всё, что обещал», — заявил он, добавив, что у каждого есть политические амбиции, но «здесь не получается так быстро, как в спорте».

Нынешний киевский градоначальник уже во второй раз собирается принять участие в президентской гонке. Впервые своё желание занять кресло главы государства бывший боксёр озвучил в 2014 году, после отстранения от власти Виктора Януковича.

Тогда, по данным опросов исследовательских центров «Социс», КМИС, «Рейтинг» и Центра им. Разумкова, которые проводились в середине марта 2014 года, 24,9% респондентов готовы были проголосовать на выборах президента за Петра Порошенко, 8,9% — за Виталия Кличко, а 8,2% — за Юлию Тимошенко.

Но после встречи с Дмитрием Фирташем в Вене весной 2014 года Кличко объявил, что снимает свою кандидатуру, — олигарх убедил бывшего спортсмена пожертвовать своими амбициями в пользу Петра Порошенко.

Во время судебного заседания об экстрадиции Фирташа в апреле 2015 года тот подтвердил, что был инициатором встречи Порошенко с Виталием Кличко.

«Главное — что мы получили то, что хотели: Порошенко — президент, Кличко стал мэром», — заявил Фирташ.

Подробности встречи он озвучивать не стал, но признал, что выступал против президентства Юлии Тимошенко.

Противоречия между олигархом и Тимошенко начались ещё в 2009 году. Будучи на посту премьер-министра, Юлия Тимошенко заключила контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» на поставку топлива. До этого времени поставками газа занималась компания «РосУкрЭнерго», половина которой принадлежала «Газпрому», а вторая — Дмитрию Фирташу и экс-депутату Партии регионов Ивану Фурсину.

Виталий Кличко стал мэром Киева в конце мая 2014 года. Но за 4 года работы в должности градоначальника ему так и не удалось решить основную массу городских проблем: свыше 90% коммуникаций находятся в плачевном состоянии, больше половины дорог нуждаются в капитальном ремонте из-за огромного количества ям, в городе засилье рекламы, киосков и незаконных построек.

Reuters

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По словам источника RT в Киевской администрации, Виталий Кличко — фигура номинативная и несамостоятельная.

«Реальные решения принимает не Кличко. Например, все решения в сфере бизнеса принимает экс-депутат Верховной рады VI созыва Вадим Столар, а за строительство и выделение земли отвечает советник мэра Игорь Никонов. Что касается политических решений, то их в обязательном порядке мэрия согласовывает с администрацией президента», — пояснил собеседник RT.

Призрачные шансы

Несмотря на обязательное согласование своих действий с администрацией президента Украины, за прошедшие четыре года симпатия Виталия Кличко к действующему главе государства сошла на нет. Впрочем, источник RT в Киевской администрации обращает внимание, что за это время Пётр Порошенко и сам успел поругаться со всеми крупными бизнесменами и олигархами, за исключением самого богатого украинца Рината Ахметова.

«Большинство бизнесменов поддерживают Дмитрия Фирташа и выступают против избрания президентом Юлии Тимошенко. Договориться с ней очень сложно, поэтому все делают ставку на новых лиц. Не исключено, что идею выдвижения в президенты Кличко подкинул именно Фирташ», — сказал он.

Собеседник RT отмечает, что у Виталия Кличко сейчас весьма прохладные отношения с действующим президентом.

Когда в августе 2014 года партия Кличко «Удар» объединилась с партией президента «Блок Петра Порошенко», бывшего спортсмена поставили во главе политического объединения, чтобы не допустить реванша Партии регионов и коммунистов.

Дмитрий Фирташ

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Но через два года Кличко сложил свои полномочия. Официально он покинул пост главы Блока Петра Порошенко из-за нового закона о государственной службе, запрещающего чиновникам самого высокого ранга занимать партийные должности.

По закону они обязаны приостановить своё членство в партиях и покинуть руководящие посты в них либо остаться в партии, но покинуть госслужбу.

Бывший спортсмен предпочёл сосредоточиться на работе мэром, но, по словам источника RT из окружения Кличко, «он чувствовал себя обиженным, поскольку после объединения двух партий его «Удару» не дали никаких реальных преференций».

Пока же среди всех претендентов на должность будущего президента Украины самые высокие шансы у Юлии Тимошенко. По данным опроса Центра социальных исследований «София», который проводился в марте 2018 года, Юлию Тимошенко готовы поддержать 14,3% респондентов, Петра Порошенко — 9,5%, 9,3% — главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойко.

Однако, как сообщает источник RT в администрации украинского президента, Порошенко намерен приложить максимум усилий, чтобы дискредитировать Юлию Тимошенко и не допустить её до выборов. «Во второй тур должны выйти Порошенко и Бойко, и в этом случае действующий президент сможет выиграть выборы во второй раз», — пояснил собеседник RT, добавив, что кандидатуру Кличко никто всерьёз не рассматривает.

«Виталий Кличко считает себя успешным мэром, а его амбиции подталкивают его к президентскому креслу, — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. — Но шансы Кличко на победу не слишком высоки. Однако он может получить преференции. На Украине возможны переговоры о консолидации и политические торги, участие в которых в своё время принял Кличко. Это может сработать и в этот раз».

В свою очередь, эксперт Центра политического анализа Павел Данилин полагает, что решение о выборах президента Украины принимается с учетом мнения Брюсселя и Вашингтона, а также украинских олигархов.

«Виталий Кличко — известный украинский политик. Он не лучше, но и не хуже других претендентов на должность президента страны», — пояснил Данилин в интервью RT.

Но Петра Порошенко, по словам эксперта, поддерживают американские демократы. «Они по-прежнему имеют огромное влияние на мировую политику, что может позитивно отразиться на позициях Порошенко», — считает эксперт.