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Киевский таксист избил пассажира из-за спора, как доехать на улицу Российскую

23 сентября 2020, 08:15  •  69 • Украина

В Киеве таксист избил пассажира из-за спора о том, как доехать на улицу Российскую. Иронично, что произошло это на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы.

Украинские СМИ сообщают, что началось всё с обычного заказа одной из служб такси. Киевлянину нужно было добраться до улицы Российской. При вызове с диспетчером был согласован тариф и место встречи с водителем.

По словам 43-летнего потерпевшего, водитель с самого начала грубил в ответ на вопросы, каким путём поедет, а затем и вовсе стал кричать на пассажира, чтоб «не учил его жить». Так как тариф напрямую зависел от километража, пассажир попросил ехать более короткой дорогой. Тут уже в ход пошёл мат.

Разногласия, как пишут в американских свидетельствах о разводе, стали непримиримыми, когда автомобиль проезжал по бульвару Дружбы Народов. Пассажир попросил высадить его там (а это чуть меньше половины пути — прим. РВ), но таксист начал требовать полной оплаты за поездку. Пассажир возразил, что до конечного пункта — Дарницы — они так и не доехали и оплата должна быть в разы меньше.

Разъяренный от упущенной выгоды, водитель остановился, выскочил из салона и подбежал к пассажирской двери, вытащил пассажира и нанес несколько увесистых ударов кулаками по голове, после чего скрылся, оставив машину незапертой.

Пострадавший сразу подал заявление об избиении в полицию, по факту происшествия правоохранители завели уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины («Причинение легких телесных повреждений»).

Если судебно-медицинская экспертиза покажет, что у потерпевшего есть переломы ребер, дело переквалифицируют на более тяжкую ст. 122 УК Украины, где санкция предусматривает не исправительные работы до года максимально, а лишение свободы до 3 лет.

Сейчас устанавливается личность таксиста. В полиции утверждают, что большинство служб такси, где водители просто авторизуются в специальной программе, могут только удалить такого таксиста из системы и отключить от программы. Иных рычагов влияния, по словам организаторов перевозок, у них нет, как, собственно, и отбора шоферов.

Напомним, на заседании Киевского городского совета 28 июля в этом году улицу Российскую решили переименовать. Теперь она будет носить имя участника карательного неонацистского батальона «Донбасс» Юрия Литвинского, который погиб в Иловайском котле в августе 2014 года.

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