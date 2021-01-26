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Киевский суд запретил официально чествовать некоторых нацистов
26 января 2021, 23:25 • 86 • Украина
Киевский суд отменил решение городского Совета о праздновании ряда памятных дат нацистских коллаборантов и военных преступников.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил адвокат Андрей Портнов.
«Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям», – написал он.
Адвокат подчеркнул, что по решению суда в Киеве запрещено отмечать следующие памятные даты:
Ивана Полтавца-Остряницы – нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов;
Васыля Левковыча – коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача пяти тысяч евреев и тысяч поляков;
Уласа Самчука – антисемита, издателя газеты «Волынь», участника уничтожения евреев Ровно. Самчук подстрекал и призывал к уничтожению евреев в дни массового убийства 25 тысяч евреев Ровно. Убийство евреев Киева в Бабьем Яре Самчук назвал «великим днем»;
Василя Сидора – военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси;
Юрия Липе – нацистского коллаборанта, автора идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок;
Владимира Кубийовича – нацистского коллаборанта, активного функционера дивизии СС «Галиция»;
Андрия Мельника – нацистского коллаборанта, организовавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве. Вооруженные формирования Мельника принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яре, Черновцах, Виннице, Житомире и других городах;
Васыля Галасы – организатора еврейских погромов, участника уничтожения польского населения.
Также Андрей Портнов рассказал, что судебный процесс длился почти год, но в результате иск удовлетворён в полном объёме.
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