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Киевский суд запретил официально чествовать некоторых нацистов

26 января 2021, 23:25  •  86 • Украина

Киевский суд отменил решение городского Совета о праздновании ряда памятных дат нацистских коллаборантов и военных преступников.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил адвокат Андрей Портнов.

«Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям», – написал он.

Адвокат подчеркнул, что по решению суда в Киеве запрещено отмечать следующие памятные даты:

Ивана Полтавца-Остряницы – нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов;

Васыля Левковыча – коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача пяти тысяч евреев и тысяч поляков;

Уласа Самчука – антисемита, издателя газеты «Волынь», участника уничтожения евреев Ровно. Самчук подстрекал и призывал к уничтожению евреев в дни массового убийства 25 тысяч евреев Ровно. Убийство евреев Киева в Бабьем Яре Самчук назвал «великим днем»;

Василя Сидора – военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси;

Юрия Липе – нацистского коллаборанта, автора идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок;

Владимира Кубийовича – нацистского коллаборанта, активного функционера дивизии СС «Галиция»;

Андрия Мельника – нацистского коллаборанта, организовавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве. Вооруженные формирования Мельника принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яре, Черновцах, Виннице, Житомире и других городах;

Васыля Галасы – организатора еврейских погромов, участника уничтожения польского населения.

Также Андрей Портнов рассказал, что судебный процесс длился почти год, но в результате иск удовлетворён в полном объёме.

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