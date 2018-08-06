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Киевский суд продлил арест подозреваемому в организации покушения на Бабченко

06 августа 2018, 19:24  •  41 • Украина
Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить срок ареста подозреваемому в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко предпринимателю Борису Герману до 23 сентября.
 
© Serg Glovny globallookpress.com
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 23.09.2018», — указал собесединик.

Ранее Бабченко рассказал о переменах в своей жизни после инсценировки его убийства.

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