|
Киевский суд продлил арест подозреваемому в организации покушения на Бабченко
06 августа 2018, 19:24 • 41 • Украина
Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить срок ареста подозреваемому в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко предпринимателю Борису Герману до 23 сентября.
© Serg Glovny globallookpress.com
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 23.09.2018», — указал собесединик.
Ранее Бабченко рассказал о переменах в своей жизни после инсценировки его убийства.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 августа 2018, 07:09
|
02 августа 2018, 01:39
|
01 августа 2018, 09:39
|
01 августа 2018, 03:09
|
06 августа 2018, 09:54
|
05 августа 2018, 00:08
|
31 июля 2018, 10:24