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Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда
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Киевский суд освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство

28 августа 2019, 12:24  •  59 • Украина
Киевский апелляционный суд отпустил руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство. В ходе заседания сторона обвинения заявила, что не против изменения меры пресечения. Затем суд освободил журналиста из-под стражи. RT ведёт прямую трансляцию.
 

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