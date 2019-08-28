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Киевский суд освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство
28 августа 2019, 12:24 • 59 • Украина
Киевский апелляционный суд отпустил руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство. В ходе заседания сторона обвинения заявила, что не против изменения меры пресечения. Затем суд освободил журналиста из-под стражи. RT ведёт прямую трансляцию.
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