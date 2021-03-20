Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
Главная / Политика

Киевский суд арестовал 100% акций завода "Мотор Сич"

20 марта 2021, 14:25  •  212 • Политика
Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Предприятие продолжит работать
Ситуация вокруг украинского завода "Мотор Сич" продолжает развиваться. 20 марта стало известно, что Шевченковский районный суд столицы Незалежной арестовал все акции предприятия. Об этом рассказала Служба безопасности Украины.
Завод при этом останавливать не собираются, людей увольнять никто не будет, а выполнять производственные заказы сотрудники продолжат, как обычно.
Акции, как говорится в заявлении, попали в руки Национального агентства, которое занимается вопросами активов, полученными в ходе тех или иных преступлений.
В отношении завода СБУ расследует два дела. Одно касается некой подрывной деятельности в пользу РФ и отмывании доходов, другое – ухода от налогов и злоупотреблении властью.
Также СБУ планирует вернуть "Мотор Сич" государству. Соответствующий закон уже разрабатывают, чтобы депутаты Рады его одобрили.
При этом в 2016-м больше половины акций предприятия купили китайские инвесторы. Однако СБУ заблокировала сделку. В прошлом коду китайцы попытались решить этот вопрос, подав заявление в антимонопольный комитет о покупке акций, но у них ничего не вышло. После в Китае решили наказать Украину за ее действия, оценив ущерб в три миллиарда долларов. Однако Киев просто ввел санкции против четырех китайских компаний и одного гражданина.
В итоге от сложившего скандала неожиданно выиграл Крым. Китайцы решили обратить свой взор на рынок полуострова, чем на ненадежную Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



212
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
20 марта 2021, 00:40
Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём США"
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
20 марта 2021, 06:10
"Не оскорблять без надобности – правильно": Немцы придумали, с кого Байдену надо брать пример
20 марта 2021, 11:40
Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий неду...
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 00:40
Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём С...
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства американцев
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.