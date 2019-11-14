Киевский распорядок: никого не обвинил – день прожил зря

Очень тяжело быть в центре мировых процессов, когда от тебя зависит буквально все. Украина мужественно несет это бремя изо дня в день.

Произошла несправедливость: спортсмены из самопровозглашенной ДНР съездили в Японию на соревнования по каратэ. Как отмечают в украинском посольстве, этим занималась частная организация, "малоизвестная как в Японии, так и в мире".

Что, кстати, неправда. "Всемирная федерация каратеномити" ‒ частная, но очень известная и не просто авторитетная, а очень авторитетная для каратистов организация. Так что зря Киев так. Хотели унизить японских каратистов, а унизили себя. В общем, ноту протеста направили. Осталось внести не только японских каратистов, но и всю Японию в базу "Миротворца".

И это Киев еще не отошел от стресса от завершения строительства железной дороги на Крымском мосту. Там уже вовсю продают билеты – нужно отреагировать. Еще не придумали, как, но уже заявили, что со временем придумают и непременно отреагируют, потому что так это оставлять нельзя.

Еще бы, такая упущенная выгода проходит мимо – могли бы сами сотрудничать с Крымом и не оставаться в стороне от этих исторических процессов, но принципы не позволяют, поэтому приходится придумывать искусственные реакции.

На всякий случай провели и ежедневный ритуал – заявили, что Россия – враг Украины. Всем известную позицию Киева озвучил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Разнообразить рутинное заявление он решил шарадой: "Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия (по-украински ‒ Росiя ‒ ред.) … Если же враг ‒ Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов".

И только Игорь Коломойский предлагает признать, что конфликт с Россией Украине совсем не нужен, и развернуться, наконец, в сторону Москвы. "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы – Америка – заставляете нас воевать", ‒ сказал он американским СМИ. Ах, какое благоразумие! Но нет, фраза заканчивается тем, что Вашингтон "даже не дает на это денег". Так вот в чем дело! А то "люди", "мир", благородство.

Ну правильно. Для того чтобы деньги давали, многочисленные обвинения в адрес России во всем подряд ‒ как раз то что нужно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik