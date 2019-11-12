Киевский расчёт: на Украине потребуют компенсации от ЕС при снятии санкций с России

Европейский союз пока не подаёт какие-либо сигналы о снятии санкций с России, однако Украина готова к любому развитию событий, заявил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба. При этом Киев намерен получить «максимальную компенсацию» от ЕС, если Брюссель решит отказаться от ограничительных мер в отношении Москвы. В Госдуме назвали возможные требования украинской стороны к Западу «недостойными» и не соответствующими нацинтересам. При этом в Совфеде посоветовали украинским политикам отказаться от подобной позиции и стараться выстраивать нормальные отношения с международными партнёрами.

Украинским политикам и дипломатам следует вести работу по выстраиванию отношений с Россией, а не рассуждать о получении компенсаций от Евросоюза, заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Правильнее в нынешней ситуации для украинских политиков было бы, конечно, прекратить подобные рассуждения и думать, как выстроить как можно быстрее нормальные отношения с Россией. Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах. Верхушка украинского политического сообщества продолжает говорить глупости», — пояснил сенатор.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна «уже пять лет» готова к тому, что Европейский союз перестанет продлевать санкции в отношении России.

«Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти... Желание снять санкции появилось на следующий же день после принятия санкций. Все эти пять лет кто-то пытался чуть-чуть или сильно на это повлиять», — сказал Кулеба в интервью агентству «РБК — Украина» (находится в реестре запрещённых сайтов Роскомнадзора по запросу Генпрокуратуры).

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При этом, по его словам, в данный момент в Брюсселе не подают «никаких сигналов» о том, что пролонгации ограничительных мер не будет. Он также подчеркнул, что задача украинских дипломатов состоит в том, чтобы не допустить снятия рестрикций без реализации Минских соглашений, а также получить от Евросоюза «максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам».

«Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили снять безосновательно — тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача — это не допустить снятия санкций», — пояснил вице-премьер Украины.

Санкционный режим Евросоюза в отношении России был введён весной — летом 2014 года. Ограничительные меры действуют по трём независимым направлениям: секторальные (пролонгированы до 31 января 2020 года) и персональные (действуют до 15 марта 2020-го), а также рестрикции против Крыма и Севастополя (продлены до 23 июня 2020 года).

В качестве ответной меры Москва ввела продовольственное эмбарго, срок действия которого истекает 31 декабря 2020-го. Однако президент России Владимир Путин отмечал, что российская сторона откажется от ограничений, если ЕС откажется от собственных санкций.

«Смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций Россия за эти годы (начиная с 2014-го где-то) недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония — $27 млрд. Это всё же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок», — указывал Путин в ходе прямой линии.

Вместе с тем в ряде европейских государств, в частности, в Германии, Франции, Италии, неоднократно призывали ЕС отказаться от санкционных ограничений в отношении России.

«У всех клянчат деньги якобы на развитие Украины»

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, постоянное выпрашивание денег уже вошло в привычку у украинских политиков.

«Мне кажется, что с чисто морально-нравственной точки зрения такое заявление выглядит недостойным. Не говоря уже об интересах самого государства Украина. Чиновники, которые пришли к власти в результате госпереворота 2014 года, постоянно стоят с протянутой рукой и у всех клянчат деньги якобы на развитие Украины. На самом деле есть основания полагать, что они просто рассовывают их по своими карманам», — сказал депутат в разговоре с RT.

Киеву пора отказаться от мысли о том, что санкционная политика против России является их козырем в рукаве, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, на Украине заблуждаются, если считают, что этим вопросом можно воздействовать на Москву.

«Кроме того, следует отметить, что если под снятием ограничений официальный Киев подразумевает возвращение Крыма, то эту мечту лучше забыть и распрощаться с ней навсегда. Крымчане сделали свой выбор после государственного переворота на Украине осознанно и демократичным путём. Так что если украинский чиновник надеется на какие-то компенсации, то их стоит просить у своих бывших соратников, которые свергли законно избранного президента Януковича», — заявил парламентарий в беседе с RT.