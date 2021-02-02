Киевский пропагандист обложил матом Зеленского за интервью американцам

В своем интервью американскому телеканалу HBO президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз показал свою некомпетентность.Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский пропагандист-майданщик Роман Скрыпин.По словам Скрыпина, критика экс-президента США Дональда Трампа и требование от действующего американского лидера Джо Байдена назвать сроки вступления Украины в НАТО могут плохо закончиться для страны.«Володю никто же за язык не тянет. То он, бл..ь, чуть-чуть на Трампа обижен – ну скажи: «Я вообще не обижен, на…я ты? Кто знает, где тот Трамп будет завтра, может снова президентом станет, может импичмент не пройдет – на…я ты лезешь?.. Трамп, дай Бог, будет импичмент – уже насрал под дверью, так насрал, но зачем ты с Байденом в за..пу полез, я этого не могу понять. Снова не понимаю, где у тебя соображалка какая-то? Думай немного. Дубинского тебе мало, санкций мало? Ты с Байденом решил поиграться? Поиграйся», – заявил Скрыпин.Также он раскритиковал слова Зеленского, заявившего, что он бы погубил всех, но Крым России не отдал бы.«Про Крым что? «Я бы не пустил». Все бы мы там и полегли типа, в Крыму. Каким способом бы ты не пустил, если ты сейчас войну войной назвать не можешь, ничего не делаешь ради безопасности и далее рассказываешь про Крым», – отметил пропагандист.Все это, по мнению Скрыпина, приводит к выводу о том, что Зеленский – неполноценный президент.«Эбонит, он и в Африке эбонит. В принципе, я никогда не приветствовал это, что ему постоянно вспоминают то рояль, то эбонитовые палочки, потому что как-то мелко. Но он сам довел, что он эбонит полный, которого нужно потереть. Но это в СБУ, потому что мастурбация – это туда», – резюмировал Скрыпин.