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Киевский пропагандист обложил матом Зеленского за интервью американцам
02 февраля 2021, 18:35 • 206 • Украина
В своем интервью американскому телеканалу HBO президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз показал свою некомпетентность.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский пропагандист-майданщик Роман Скрыпин.
По словам Скрыпина, критика экс-президента США Дональда Трампа и требование от действующего американского лидера Джо Байдена назвать сроки вступления Украины в НАТО могут плохо закончиться для страны.
«Володю никто же за язык не тянет. То он, бл..ь, чуть-чуть на Трампа обижен – ну скажи: «Я вообще не обижен, на…я ты? Кто знает, где тот Трамп будет завтра, может снова президентом станет, может импичмент не пройдет – на…я ты лезешь?.. Трамп, дай Бог, будет импичмент – уже насрал под дверью, так насрал, но зачем ты с Байденом в за..пу полез, я этого не могу понять. Снова не понимаю, где у тебя соображалка какая-то? Думай немного. Дубинского тебе мало, санкций мало? Ты с Байденом решил поиграться? Поиграйся», – заявил Скрыпин.
Также он раскритиковал слова Зеленского, заявившего, что он бы погубил всех, но Крым России не отдал бы.
«Про Крым что? «Я бы не пустил». Все бы мы там и полегли типа, в Крыму. Каким способом бы ты не пустил, если ты сейчас войну войной назвать не можешь, ничего не делаешь ради безопасности и далее рассказываешь про Крым», – отметил пропагандист.
Все это, по мнению Скрыпина, приводит к выводу о том, что Зеленский – неполноценный президент.
«Эбонит, он и в Африке эбонит. В принципе, я никогда не приветствовал это, что ему постоянно вспоминают то рояль, то эбонитовые палочки, потому что как-то мелко. Но он сам довел, что он эбонит полный, которого нужно потереть. Но это в СБУ, потому что мастурбация – это туда», – резюмировал Скрыпин.
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