Киевский профессор: «Время свободы позади, стадо баранов ведут на убой»

Современные информационные технологии фактически лишают человека права выбора и свободы.Об этом в интернет-издании «Зеркало недели» пишет эксперт по коммуникативным технологиям, профессор Киевского национального университета им. Шевченко Георгий Почепцов.По его словам, сегодня пришло время политики, которая опирается на «микротаргетинг как вариант индивидуального воздействия на избирателя».«Уже вторые выборы Обамы прошли по-новому. А потом были и Трамп, и Байден. Это Фейсбук создал возможность, но уже не физического, а ментального отслеживания, когда по «лайкам» можно составлять точные портреты пользователей для воздействия на них в избирательной кампании или для целей бизнеса.Следующим этапом стало вообще невозможное – сегодня по фотографиям алгоритмы могут не только вычленять, к примеру, представителей ЛГБТ-сообщества, но даже политические предпочтения – является человек либерально ориентированным или придерживается консервативных взглядов. О таком товарищ Сталин с товарищем Берией могли лишь мечтать…», – отмечается в публикации.Автор считает, что человечество живет в гуще правил и иерархий, одни из которых диктует государство, другие – общество.«В будущем следить за всем этим будут видеокамеры, что продемонстрировала пандемия, при которой уже работало распознавание нарушителей. Лидерами по числу видеокамер в мире являются Китай, США и Россия. Они имеют у себя 200, 50 и 13 миллионов камер видеонаблюдения, соответственно», – пишет профессор.«С каждым таким шагом отслеживания человек теряет все больше и больше частного в пользу публичного. «Нетфликс» знает, какие фильмы вы смотрите, и догадывается, почему. Гугл руководит вашим поиском, выставляя одни результаты на первые места, а другие – уводя подальше. И редкие пользователи вообще переходят на вторую страницу выдаваемого результата поиска.Мы все больше и больше движемся по создаваемому для нас информационному туннелю. Различные технологии ведут к тому, что время свободы остается далеко позади. Умный козел может вести за собой стадо баранов не только на стрижку, но и на убой», – резюмирует Почепцов.