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Киевский политолог предостерег Москву от переговоров с Нуланд по Донбассу

02 декабря 2021, 17:00  •  71 • Политика
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вашингтон хочет активизировать свою роль в процессе разрешения военного кризиса на востоке Незалежной
Москве следует вести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе не с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, а с помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном или непосредственно с хозяином Белого дома Джо Байденом. Только в таком случае можно ожидать, что Украина и ДНР с ЛНР достигнут компромисса.
Подобное предложение российской стороне высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Так он прокомментировал "Взгляду" вчерашнее заявление высокопоставленной американки о готовности Вашингтона заменить "нормандский формат" параллельной работой с Киевом, как это якобы было в 2014-2016 годах.
Эксперт заметил, что замгоссекретаря в своем спиче имела в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
"Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может "замкнуть" весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака", – считает политолог.
Погребинский обратил внимание на тот факт, что в своем заявлении американка признала Минские соглашения неотъемлемой базой разрешения кризиса в Донбассе. Однако Нуланд настаивает на проведении выборов на территории мятежного края и возвращении границы с РФ под контроль киевского режима без предоставления региону особого статуса автономии, указал эксперт.
Подобное интерпретирование Минских соглашений не кардинально идет вразрез с позицией Луганска с Донецком и Москвы, подчеркнул Погребинский. Он добавил, что точку зрения Нуланд поддерживает и глава Незалежной Владимир Зеленский.
"Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе", – резюмировал политолог.
Напомним, накануне Нуланд по видеосвязи выступила на "Киевском форуме безопасности", где, в частности, заявила о скрытых в Минских соглашениях "дьявола в деталях", поэтому там много чего не выполняется. По ее словам, США поддерживают эти документы, т.к. "в них были достигнуты договоренности между Украиной и РФ".

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