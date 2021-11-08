Киевский политолог назвал три последние "опоры" Украины: "Давно бы расползлась"

Киевский политолог Андрей Ермолаев назвал три последние "опоры" Украины, которые не дают ей развалиться. По его словам, не было бы их – "страна давно бы расползлась".

Политолог считает, что его страна сейчас находится в состоянии феодальной раздробленности, что очень знакомо Европе по Средним векам.

"Это новая украинская феодализация", - сказал он.

По мнению эксперта, "если бы не война, если бы не ковид, и если бы не бюджет, от которого зависят все", то "страна давно бы расползлась".

"Эту территорию уже не держат единая экономика, единая сбалансированная культурная, национальная и языковая политика и так далее", – подчеркнул он.

По словам эксперта, для "собирания" Украины нужны "мощные процессы внутренней реинтеграции". Ермолаев считает, что для этого необходимо преобразование страны в унитарное децентрализованное государство с развитым региональным и местным самоуправлением.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин удалил свою страну из нового мира. По словам бывшего чиновника и политика, новый мир наступит уже скоро и предстанет в виде новых альянсов, в то время как Украина окажется "на периферии мирового развития". На вопрос о том, какое же место займёт Украина в новых реалиях, Климкин ответил, что "к сожалению, почти никакого".