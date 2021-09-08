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Киевский политолог назвал будущий бюджет Украины антисоциальным

08 сентября 2021, 22:55  •  142 • Украина
На Украине никаких положительных перспектив для людей не предвидится. Киевский политолог Александра Решмедилова заявила, что следующий бюджет будет «крайне антисоциальным».

Да, не просто антисоциальным (он уже давно такой), а к р а й н е антисоциальным. Казалось бы, что хуже уже некуда, но украинские власти упорно продолжают рыть яму для народа, чтобы уж наверняка не выбрались.

Политолог напомнила, что бюджет Гончарука на 2020 год назывался «человекоориентированный», но никто не заметил, чтобы он соответствовал своему названию. Государство как-то не особо стремилось выполнять соцгарантии перед гражданами, скорее наоборот – социалки стали урезать.

Поэтому и в этот год улучшений ждать не стоит, а вот бояться ухудшений – в очередной раз пора.

Напомнила Решмедилова и про то, что людям, которым около сорока, уже не стоит рассчитывать на пенсию от государства. Которому, кстати, не доверяют уже в любых аспектах. Даже политическая элита, например, свои сбережения хранит налом, а не несет в банк – вот настолько не доверяют, на уровне банковской системы. И совершенно очевидно, почему молодые стремятся уехать из такой страны и минимизировать свои отношения с государством.

Решмедилова считает, что подобные тенденции приведут государства к сильнейшему кризису. И вот здесь я с ней не согласен. В стране уже давно глубокий затяжной кризис, от которого люди и бегут.

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