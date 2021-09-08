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Киевский политолог назвал будущий бюджет Украины антисоциальным
08 сентября 2021, 22:55 • 142 • Украина
Да, не просто антисоциальным (он уже давно такой), а к р а й н е антисоциальным. Казалось бы, что хуже уже некуда, но украинские власти упорно продолжают рыть яму для народа, чтобы уж наверняка не выбрались.
Поэтому и в этот год улучшений ждать не стоит, а вот бояться ухудшений – в очередной раз пора.
Напомнила Решмедилова и про то, что людям, которым около сорока, уже не стоит рассчитывать на пенсию от государства. Которому, кстати, не доверяют уже в любых аспектах. Даже политическая элита, например, свои сбережения хранит налом, а не несет в банк – вот настолько не доверяют, на уровне банковской системы. И совершенно очевидно, почему молодые стремятся уехать из такой страны и минимизировать свои отношения с государством.
Решмедилова считает, что подобные тенденции приведут государства к сильнейшему кризису. И вот здесь я с ней не согласен. В стране уже давно глубокий затяжной кризис, от которого люди и бегут.
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