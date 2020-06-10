Киевский политолог нашёл виновных в бунтах в США: "Россия 3 года готовила боевых афроамериканцев"

Старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в своём Telegram-канале высмеял публикацию в International Policy Digest, посвящённую поиску виновных в бунтах в ряде городов США после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда. В этом материале украинский политолог на полном серьёзе заявляет, что виновата во всём Россия. А именно - интернет-тролли из Петербурга и создатели центров по боевой подготовке афроамериканцев, которые якобы действуют в Штатах уже более трёх лет.

Политолог Александр Данилюк искренне недоумевает, почему американские официальные лица так несерьёзно относятся к версии "русского следа" в кровопролитных массовых протестах, проходящих под слоганом Black Lives Matter. Он указывает на главного вредителя - так называемую "русскую фабрику троллей", то есть на контору Internet Research Agency из Петербурга, которая будто бы создала несколько сайтов, призывающих к борьбе за права афроамериканцев.

Но этого мало: Данилюк также рассказал о некой американской сети бесплатных центров боевой подготовки, в которых - естественно, на русские деньги - с 2017 года готовили "боевых афроамериканцев". В качестве примера он приводит движение "Чёрный кулак", ячейки которого находились в крупнейших городах США.

Камран Гасанов задаётся логичным вопросом: странно, почему же, если всё так очевидно, власти США никак не могут "прозреть" и поддержать точку зрения Данилюка? "Лучше бы этот Данилюк поискал американский след в гражданской войне на Украине, в раздоре между украинцами и русскими и в стирании исторической памяти", - посоветовал автор канала KamranLeaks.