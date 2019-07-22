Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лишенные кондиционеров в 38-градусную жару жители Нью-Йорка спасаются в фонтанах
"Моя любовь Люмьер": Жительница Британии "обручилась" с канд...
Россияне работают всё больше, но получают за это всё меньше
"Более продвинутые, чем американские": Глава МИД Турции назвал дату за...
Главная / В России

Киевский политолог Михаил Погребинский: «Американцы боятся, что Зеленский пойдет на разговор с Москвой»

22 июля 2019, 14:54  •  69 • В России

На прошедших 21 июля выборах в Верховную Раду Украины обработано уже больше половины голосов. В парламент проходят 5 партий. Абсолютный победитель - партия «Слуга Народа».

1. Сколько мест получит «Слуга народа»?

На Украине смешанная система выборов в Верховную Раду. Тут важна не только победа по партийным спискам, но и взятые одномандатные округа. Всего в украинском парламенте 450 депутатов. Из них 225 депутатов избираются по партийным списком и 225 по одномандатным округам.

Судя по предварительным итогам, «Слуга народа» одерживает триумф на этих выборах. По по партийным спискам может получить 122 места в парламенте, а по одномандатным - 121 место. Всего 243 депутата в Раде из 450. Больше половины! И это не считая торговли и переговоров, которые, по украинской традиции, начнутся после оглашения итогов голосования.

То есть, у партии Зеленского в Раде будет примерно такое же положение, как у «Единой России» в Госдуме.

И прежние отговорки фанатов Зеленского - «У президента связаны руки из-за отсутсвия большинства в парламенте» - теперь не пройдут.

Судя по предварительным итогам, «Слуга народа» одерживает триумф на этих выборахФото: REUTERS

2. Как голосовали регионы?

Партия Зеленского побеждает в 22 областях Украины из 25. Лишь во Львовской области верх взяла партия певца Святослава Вакарчука «Голос» (эксперты считают, что это американский проект, направленный на разрыв отношений с Россией). А в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей лидирует партия Бойко и Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь» — она выступает за мир в Донбассе и восстановление отношений с Россией.

А вот как распределились голоса украинцев за «Слугу народа»: запад - 39,3%, центр - 45,1%, юг - 50,1%, восток — 37,2%.

На выборы пришли 49,8% украинцев. Это самая рекордно низкая явка на парламентских выборах в этой стране.

B Львовской области верх взяла партия певца Святослава ВакарчукаФото: REUTERS

3. Будет ли президент создавать коалицию?

- Уже понятно, что в этом нет явной необходимости. «Слуга народа» получает около 250 мест в Верховной Раде. Потом к ним перебегут кандидаты из других партий, которые хотят быть частью власти. Так Зеленский может достичь и конституционного большинства (2/3 депутатов в Раде, - ред.), - высказал «КП» свое мнение киевский политолог Михаил Погребинский. - Объединение может быть с Вакарчуком. Этого очень хотят американцы. Станет ли он им демонстративно отказывать? Может, и не откажет. Но это не значит, что Вакарчук будет что-то решать в Раде. Имея большинство, Зеленский сможет продавить любое решение. Также для добора он может объединится и с Юлией Тимошенко. Но это менее вероятно.

А вот объединение с «Оппозиционным блоком» Зеленскому невыгодно. Да и сам Медведчук уже заявил, что желает оставаться в оппозиции.

Вряд ли будет коалиция у Зеленского и с Петром Порошенко. Хотя идеологических противоречий у них между собой нет - они оба - за курс в НАТО и Евросоюз.

Медведчук уже заявил, что желает оставаться в оппозицииФото: REUTERS

4. Кто пролетел на выборах?

Тут целый список ярких имен. За бортом остались: позер-радикал Олег Ляшко, блогер Анатолий Шарий, экс-премьер Владимир Гройсман, Михаил Саакашвили и даже Надежда Савченко. Она вообще получила всего ... 8 голосов (избиралась как одномандатник в частях Донбасса, подконтрольных Киеву)! Заметьте, не процентов.

5. Кто будет спикером Рады и премьером?

Кандидат на пост спикера Верховной Рады - лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. А вот имя главы правительства «Зе» держит в секрете.

- Этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, а не политиком. Чтоб это был абсолютно независимый человек, который никогда раньше не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции, - сказал журналистам президент Украины.

- У Зеленского простые, как яблоко, мысли, чтобы все было по-новому. И депутаты, и министры новые. Чтобы он не были коррумпированы, чтобы не было шлейфа старой власти. Он еще далек от реальной политики, - прокомментировал «КП» желания Зеленского Михаил Погребинский. - Это просто сказать: «Я хочу, чтобы на месте премьера был экономист!» Но как в большой стране премьером может быть просто экономист без политического опыта? Думаю, самые реальные кандидаты в премьеры те, кто устраивает олигарха Коломойского (которого считают покровителем Зеленского, - ред.) и американцев. Такой компромис и будут искать.

В Госдуме не ждут особых перемен в отношениях с Киевом после выборов

Кандидат на пост спикера Верховной Рады - лидер партии «Слуга народа» Дмитрий РазумковФото: Личная страница героя публикации в соцсети

6. Будет ли теперь мир на Донбассе?

- Зеленский сам вышел на связь с Москвой. Его никто не принуждал к звонку. Значит, у него есть желание диалога, - сказал «КП» Михаил Погребинский. - По мере пребывания президентом, он будет осознавать неизбежность переговоров с Россией. Это в его интересах. А что касается Донбасса, то он будет сопротивляться личным прямым переговорам с «сепаратистами». Но это не значит, что нельзя искать компромис. Может договариваться с Донбассом будет премьер. Зеленскому выгодно будет использовать Бойко и Медведчука в этом диалоге - якобы это оппозиция ведет переговоры.

Важно, чтобы команда Зеленского осознала: украинский интерес и американский интерес — это разные вещи. Вот если он это осознает, или если ему это объяснит Коломойский, то он умерит свой критический пыл в адрес команды Медведчука-Бойко. И станет использовать их для своих целей, а не третировать их, - считает Погребинский. - Это то, чего боятся американцы. Любой компромис между Киевом и Москвой, неконтролируемый американцами, — это ущерб США. Понятно, что Зеленский пришел не деньги зарабатывать, а менять страну. Он должен снять проблему с войной. А это возможно только если он найдет общий язык с Донбассом и Москвой. Если он этого не поймет, то его перспективы улучшения ситуации внутри Украины будут очень печальны.

7. Курс Киева останется на Запад?

- Он и был прозападным обывателем, теперь останется таким политиком, - говорит Михаил Погребинский. - Вряд ли Зеленский превратится в копию Порошенко с истеричной русофобией. Будет более умеренным, без провокационных выпадов типа — отправить украинские корабли в Керченский пролив. Но для него пророссийскость — это движение в сторону консервативных ценностей. А Зеленский - дитя либерального времени. Он идет на отказ от консервативности.

8. Начнется ли борьба с коррупцией внутри страны?

- Будет смена генпрокурора. Это даст очень много. Команда Зеленского позаботится, чтобы представители прошлой власти, замешанные в коррупции, оказались на скамье подсудимых. И генпрокурор не должен быть другом, сватом или членом «95 квартала», - считает Погребинский. - Любой новый прокурор не сможет уклониться от расследований дел, которые натворил Порошенко. С большинством в Раде Зеленский сможет снять депутатскую неприкосновенность с любого человека. А, значит, даже Порошенко может попасть под суд. И у украинцев это найдет поддержку. Это будет оценено, как реальная борьба с коррупцией. Даже американцы это, возможно, поддержат.

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция

О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков (подробности)

«Время обещаний закончилось»: вернет ли Зеленский дружбу с Россией и мир на Донбассе

Политолог Георгий Бовт рассказал «КП», куда «Слуга народа» поведет Украину (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
21 июля 2019, 22:39
Олег Царев: С этой Радой России будет полегче
21 июля 2019, 16:09
Леонид Кравчук - о выборах в Верховную Раду: Люди голосуют за то, чтобы прекратить войну, бедность и коррупцию. И требуют наказать тех, кто привёл к этому Украину
22 июля 2019, 14:54
Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция
22 июля 2019, 01:54
Дмитрий Гордон: При Порошенко уже не было никакой надежды, что Украине станет легче. Когда у Зеленского в Раде будет контрольный пакет, надежда есть
21 июля 2019, 22:39
Развели четыре моста: В Петербурге и Кронштадте показали, как будут праздновать День ВМФ
21 июля 2019, 16:09
«Украина» заржавела и никуда не поплывет
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2019, 06:54
Украина хочет остановить выдачу паспортов России в Донбассе с помощью санкций
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение...
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на в...
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с наме...
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменис...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
18 июля 2019, 02:09
"П*здуйте, хохлы": Бердянск встречает украинских туристов (Анна Сочина)
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
16 июля 2019, 17:39
"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.