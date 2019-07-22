Киевский политолог Михаил Погребинский: «Американцы боятся, что Зеленский пойдет на разговор с Москвой»

На прошедших 21 июля выборах в Верховную Раду Украины обработано уже больше половины голосов. В парламент проходят 5 партий. Абсолютный победитель - партия «Слуга Народа».

1. Сколько мест получит «Слуга народа»?

На Украине смешанная система выборов в Верховную Раду. Тут важна не только победа по партийным спискам, но и взятые одномандатные округа. Всего в украинском парламенте 450 депутатов. Из них 225 депутатов избираются по партийным списком и 225 по одномандатным округам.

Судя по предварительным итогам, «Слуга народа» одерживает триумф на этих выборах. По по партийным спискам может получить 122 места в парламенте, а по одномандатным - 121 место. Всего 243 депутата в Раде из 450. Больше половины! И это не считая торговли и переговоров, которые, по украинской традиции, начнутся после оглашения итогов голосования.

То есть, у партии Зеленского в Раде будет примерно такое же положение, как у «Единой России» в Госдуме.

И прежние отговорки фанатов Зеленского - «У президента связаны руки из-за отсутсвия большинства в парламенте» - теперь не пройдут.

Судя по предварительным итогам, «Слуга народа» одерживает триумф на этих выборахФото: REUTERS

2. Как голосовали регионы?

Партия Зеленского побеждает в 22 областях Украины из 25. Лишь во Львовской области верх взяла партия певца Святослава Вакарчука «Голос» (эксперты считают, что это американский проект, направленный на разрыв отношений с Россией). А в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей лидирует партия Бойко и Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь» — она выступает за мир в Донбассе и восстановление отношений с Россией.

А вот как распределились голоса украинцев за «Слугу народа»: запад - 39,3%, центр - 45,1%, юг - 50,1%, восток — 37,2%.

На выборы пришли 49,8% украинцев. Это самая рекордно низкая явка на парламентских выборах в этой стране.

B Львовской области верх взяла партия певца Святослава ВакарчукаФото: REUTERS

3. Будет ли президент создавать коалицию?

- Уже понятно, что в этом нет явной необходимости. «Слуга народа» получает около 250 мест в Верховной Раде. Потом к ним перебегут кандидаты из других партий, которые хотят быть частью власти. Так Зеленский может достичь и конституционного большинства (2/3 депутатов в Раде, - ред.), - высказал «КП» свое мнение киевский политолог Михаил Погребинский. - Объединение может быть с Вакарчуком. Этого очень хотят американцы. Станет ли он им демонстративно отказывать? Может, и не откажет. Но это не значит, что Вакарчук будет что-то решать в Раде. Имея большинство, Зеленский сможет продавить любое решение. Также для добора он может объединится и с Юлией Тимошенко. Но это менее вероятно.

А вот объединение с «Оппозиционным блоком» Зеленскому невыгодно. Да и сам Медведчук уже заявил, что желает оставаться в оппозиции.

Вряд ли будет коалиция у Зеленского и с Петром Порошенко. Хотя идеологических противоречий у них между собой нет - они оба - за курс в НАТО и Евросоюз.

Медведчук уже заявил, что желает оставаться в оппозицииФото: REUTERS

4. Кто пролетел на выборах?

Тут целый список ярких имен. За бортом остались: позер-радикал Олег Ляшко, блогер Анатолий Шарий, экс-премьер Владимир Гройсман, Михаил Саакашвили и даже Надежда Савченко. Она вообще получила всего ... 8 голосов (избиралась как одномандатник в частях Донбасса, подконтрольных Киеву)! Заметьте, не процентов.

5. Кто будет спикером Рады и премьером?

Кандидат на пост спикера Верховной Рады - лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. А вот имя главы правительства «Зе» держит в секрете.

- Этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, а не политиком. Чтоб это был абсолютно независимый человек, который никогда раньше не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции, - сказал журналистам президент Украины.

- У Зеленского простые, как яблоко, мысли, чтобы все было по-новому. И депутаты, и министры новые. Чтобы он не были коррумпированы, чтобы не было шлейфа старой власти. Он еще далек от реальной политики, - прокомментировал «КП» желания Зеленского Михаил Погребинский. - Это просто сказать: «Я хочу, чтобы на месте премьера был экономист!» Но как в большой стране премьером может быть просто экономист без политического опыта? Думаю, самые реальные кандидаты в премьеры те, кто устраивает олигарха Коломойского (которого считают покровителем Зеленского, - ред.) и американцев. Такой компромис и будут искать.

Кандидат на пост спикера Верховной Рады - лидер партии «Слуга народа» Дмитрий РазумковФото: Личная страница героя публикации в соцсети

6. Будет ли теперь мир на Донбассе?

- Зеленский сам вышел на связь с Москвой. Его никто не принуждал к звонку. Значит, у него есть желание диалога, - сказал «КП» Михаил Погребинский. - По мере пребывания президентом, он будет осознавать неизбежность переговоров с Россией. Это в его интересах. А что касается Донбасса, то он будет сопротивляться личным прямым переговорам с «сепаратистами». Но это не значит, что нельзя искать компромис. Может договариваться с Донбассом будет премьер. Зеленскому выгодно будет использовать Бойко и Медведчука в этом диалоге - якобы это оппозиция ведет переговоры.

Важно, чтобы команда Зеленского осознала: украинский интерес и американский интерес — это разные вещи. Вот если он это осознает, или если ему это объяснит Коломойский, то он умерит свой критический пыл в адрес команды Медведчука-Бойко. И станет использовать их для своих целей, а не третировать их, - считает Погребинский. - Это то, чего боятся американцы. Любой компромис между Киевом и Москвой, неконтролируемый американцами, — это ущерб США. Понятно, что Зеленский пришел не деньги зарабатывать, а менять страну. Он должен снять проблему с войной. А это возможно только если он найдет общий язык с Донбассом и Москвой. Если он этого не поймет, то его перспективы улучшения ситуации внутри Украины будут очень печальны.

7. Курс Киева останется на Запад?

- Он и был прозападным обывателем, теперь останется таким политиком, - говорит Михаил Погребинский. - Вряд ли Зеленский превратится в копию Порошенко с истеричной русофобией. Будет более умеренным, без провокационных выпадов типа — отправить украинские корабли в Керченский пролив. Но для него пророссийскость — это движение в сторону консервативных ценностей. А Зеленский - дитя либерального времени. Он идет на отказ от консервативности.

8. Начнется ли борьба с коррупцией внутри страны?

- Будет смена генпрокурора. Это даст очень много. Команда Зеленского позаботится, чтобы представители прошлой власти, замешанные в коррупции, оказались на скамье подсудимых. И генпрокурор не должен быть другом, сватом или членом «95 квартала», - считает Погребинский. - Любой новый прокурор не сможет уклониться от расследований дел, которые натворил Порошенко. С большинством в Раде Зеленский сможет снять депутатскую неприкосновенность с любого человека. А, значит, даже Порошенко может попасть под суд. И у украинцев это найдет поддержку. Это будет оценено, как реальная борьба с коррупцией. Даже американцы это, возможно, поддержат.

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