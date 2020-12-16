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Киевский политолог мечтает увидеть крымчан в «воняющих на весь мир носках»

16 декабря 2020, 19:15  •  105 • Украина

Украина может рассмотреть вопрос возобновления подачи воды в Крым только в том случае, если на полуострове начнутся антироссийские протесты.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил политолог Валентин Гладких.

«Не надо сейчас пытаться представить оккупационную крымскую власть и оккупационную российскую власть как сиротинушек, которые нуждаются в нашей помощи. И люди, которые поддерживали эту власть или поддерживают – если они их не поддерживают, то пусть выходят на протесты.

Когда я увижу в Крыму протест крымчан, которые выйдут и скажут, что «у нас нет воды, дайте нам воду, Владимир Владимирович, дайте воду, хотим пить, хотим носки постирать, потому что воняет уже на весь мир»…

Но пока этого всего не будет, их претензии к власти украинской выглядят, мягко говоря, неполноценно. Хоть и с точки зрения гуманистической я искренне сочувствую жаждущим, голодным. Но так же я сочувствую изнасилованным, замученным, убитым. И не хочу потакать тем, кто убивает и насилует», – заявил Гладких.

Отметим, что по последним данным, в Крыму продолжает ухудшаться ситуация с водоснабжением.

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