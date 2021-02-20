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Киевский политик: Война в Донбассе началась с атак националистов на местных русских

20 февраля 2021, 16:45  •  26 • Украина
В преддверии седьмой годовщины госпереворота на Украине Верховная рада приняла постановление «О революции достоинства». Главная его цель — обелить всех преступников Майдана и переложить вину за все последующие беды Украины на «узурпатора» Виктора Януковича и его режим. По мнению экспертов, обмануть украинцев с помощью подобных бумажек не получится, а грязная правда о Майдане все равно выйдет наружу, передает корреспондент ФАН из Киева.
На днях украинский парламент принял постановление, призванное дать оценку госперевороту семилетней давности, с которого, собственно, и начался экономический и политический коллапс в стране. Но поскольку документ внесли в Раду депутаты от националистических фракций «Евросолидарность» и «Голос», то подобных формулировок там не сыскать, а все «черное» заменено на «белое», и наоборот. «За» насквозь лживый документ проголосовали 295 депутатов, из них — 200 «слуг народа».
Например, законно избранный президент Виктор Янукович назван в постановлении «узурпатором власти». Далее сказано, что «революция гидности» — «ключевой момент украинского госстроительства, выразитель национальной идеи свободы». Также депутаты потребовали, чтобы все виновники преступлений на Майдане предстали перед судом, и тут же перечислили этих «виновников» — «отдельные работники МОН «Беркут», милиционеры, служащие внутренних войск, прокуроры, судьи» и все остальные, кто пытался противостоять кровавому перевороту.
По мнению политологов, ключевой пункт «майданного» постановления — это обвинение экс-президента Януковича в том, что Россия оккупировала украинские территории. В документе черным по белому написано:
«Оккупация состоялась вследствие политики Виктора Януковича и его преступного режима, который действовал вопреки национальным интересам Украины».
У всех, кто помнит события Майдана и «крымской весны», такая наглая трактовка способна вызвать только нервный смех.
Однако представители «партии войны» в украинском парламенте, не моргнув глазом, утвердили «единственно верный» взгляд на Майдан. То есть такой, который снимает всякую вину с Петра Порошенко, Александра Турчинова, Арсения Яценюка и их приспешников за происходившее в стране с января 2014-го. Судя по напористости, с которой действуют радикальные политики, пять лет творившие бесчинства и коррупцию на Украине, они знают, что делают.
Увы, события Майдана с каждым годом отдаляются, а число живых свидетелей постоянно сокращается. По впечатлениям корреспондента ФАН, сегодня многие простые «майдановцы», видя, к чему переворот привел их страну, уже не хотят вспоминать и говорить о тех событиях. Кроме того, многие очевидцы и участники Евромайдана сейчас находятся за границей, зарабатывая деньги в Европе или России на прокорм своих семей.
Кроме того, в последние годы, несмотря на усилия Киева, в прессу попадает все больше подтвержденных фактов, опровергающих официальную версию властей. Например, уже документально установлено, что в день бойни на Институтской улице, 20 февраля 2014-го, «майдановцы» первыми открыли огонь по силовикам. Есть задокументированные признания снайперов вроде Ивана Бубенчика, который прямо заявил, что в этот день лично стрелял по «беркутовцам» из карабина из окна номера отеля «Украина». Есть и видеопризнания грузинских снайперов в том, что сначала они лично провоцировали насилие на самом Майдане, а затем расстреливали его сверху, из той же «Украины».
Видимо, чтобы положить конец этим опасным для «правды Майдана» дискуссиям, авторы госпереворота и протолкнули это постановление. Впрочем, убеждены аналитики, этот шаг не остановит ни дискуссии о Майдане, ни расследование убийств его жертв. И уж тем более не поднимет популярность «революции гидности» среди украинцев, которые все чаще вспоминают о ней с горестью и недоумением.
Как заявил на брифинге в Киеве директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, таким способом режим Владимира Зеленского открыто продемонстрировал, что он солидарен с Евромайданом.
«По сути, это на символическом уровне закрепляет окончательный и бесповоротный переход Зеленского из «Слуги народа» в лагерь Евромайдана. Это открытая демонстрация того, что «мы для вас точно свои, мы послушные». Она нацелена в первую очередь на новое руководство США, ну и отчасти на присутствующих в стране агентов влияния, — считает Филиндаш. — Понятно, что для националистов Зеленский и после этого своим не станет, но для него главное — «прогнуться» перед Америкой. На это направлены все ключевые решения, которые в последние месяцы проводит Зеленский — начиная с санкций против китайских компаний из-за «МоторСичи», исключения Дубинского из «СН», закрытия трех телеканалов и завершая постановлением по Евромайдану. Эта цепочка событий показывает, что Зеленский из штанов выпрыгивает для того, чтобы стать своим для [Джо] Байдена и Демократической партии. В этом — главная причина таких шагов».
Киевский политический обозреватель и политик Вячеслав Чечило заявил журналистам, что «в годовщину Майдана нужно понять, что реальный «антимайдан» — это не Янукович, а Порошенко и его команда.
«Петр Порошенко, камлающий в эти дни вокруг «революции гидности», представляет собой занятное зрелище. Потому что он самый что ни на есть настоящий «победивший антимайдан». Да, на Украине все сильно запутано, и этот термин имеет другое значение. Но на самом деле это не Янукович и не Россия, а именно Порошенко растоптал все мечты «людей с хорошими лицами», скакавших в центре Киева с осени 2013 года, — заявил аналитик. — Порошенко полностью вернул в страну все методы и практики, по которым страна жила и управлялась при Януковиче. «Смотрящие» сменили фамилии, стало меньше денег и гораздо больше крови, но суть-то осталась та же. Причем Порошенко умудрился стать даже более Януковичем, чем был сам Виктор Федорович. Ведь радикальный «реванш» затронул и такие незыблемые домайданные демократические завоевания Украины, как гражданский мир и права человека».
А теперь, отметил Чечило, этот же Порошенко рассказывает всему миру о «реванше антимайданных сил». Это такая наглость, что выглядит перебором даже для украинской политики.
«По идее, любая украинская власть в той или иной степени переписывает историю. Однако те последствия, которые получила Украина после этой революции, трудно переписать или приуменьшить. Это колоссальное падение благосостояния украинцев. Это бесконечная война в Донбассе. Это потеря Крыма и так далее. Поэтому хвастаться и гордиться, что «у нас была революция», которая привела ко всему этому ужасу, просто глупо, — сообщил Чечило. — К тому же любое действие вызывает противодействие. И любое напряжение ситуации вокруг расследования преступлений Майдана, на мой взгляд, негативно для Украины в целом. Разжигание всей этой истерии приведет к еще большему расколу в обществе, ведь украинцы и так очень сильно разделены ментально, надо откровенно об этом говорить. Если поглубже копнуть в последствия «Евромайдана», то сразу же всплывут и корни военного конфликта в Донбассе. Потому что очевидно же, что гражданская война началась потому, что туда приехали националисты на танках и местный народ просто поднялся против них».
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН

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