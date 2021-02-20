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Киевский политик: Война в Донбассе началась с атак националистов на местных русских
20 февраля 2021, 16:45 • 26 • Украина
В преддверии седьмой годовщины госпереворота на Украине Верховная рада приняла постановление «О революции достоинства». Главная его цель — обелить всех преступников Майдана и переложить вину за все последующие беды Украины на «узурпатора» Виктора Януковича и его режим. По мнению экспертов, обмануть украинцев с помощью подобных бумажек не получится, а грязная правда о Майдане все равно выйдет наружу, передает корреспондент ФАН из Киева.
На днях украинский парламент принял постановление, призванное дать оценку госперевороту семилетней давности, с которого, собственно, и начался экономический и политический коллапс в стране. Но поскольку документ внесли в Раду депутаты от националистических фракций «Евросолидарность» и «Голос», то подобных формулировок там не сыскать, а все «черное» заменено на «белое», и наоборот. «За» насквозь лживый документ проголосовали 295 депутатов, из них — 200 «слуг народа».
Например, законно избранный президент Виктор Янукович назван в постановлении «узурпатором власти». Далее сказано, что «революция гидности» — «ключевой момент украинского госстроительства, выразитель национальной идеи свободы». Также депутаты потребовали, чтобы все виновники преступлений на Майдане предстали перед судом, и тут же перечислили этих «виновников» — «отдельные работники МОН «Беркут», милиционеры, служащие внутренних войск, прокуроры, судьи» и все остальные, кто пытался противостоять кровавому перевороту.
По мнению политологов, ключевой пункт «майданного» постановления — это обвинение экс-президента Януковича в том, что Россия оккупировала украинские территории. В документе черным по белому написано:
У всех, кто помнит события Майдана и «крымской весны», такая наглая трактовка способна вызвать только нервный смех.
Однако представители «партии войны» в украинском парламенте, не моргнув глазом, утвердили «единственно верный» взгляд на Майдан. То есть такой, который снимает всякую вину с Петра Порошенко, Александра Турчинова, Арсения Яценюка и их приспешников за происходившее в стране с января 2014-го. Судя по напористости, с которой действуют радикальные политики, пять лет творившие бесчинства и коррупцию на Украине, они знают, что делают.
Увы, события Майдана с каждым годом отдаляются, а число живых свидетелей постоянно сокращается. По впечатлениям корреспондента ФАН, сегодня многие простые «майдановцы», видя, к чему переворот привел их страну, уже не хотят вспоминать и говорить о тех событиях. Кроме того, многие очевидцы и участники Евромайдана сейчас находятся за границей, зарабатывая деньги в Европе или России на прокорм своих семей.
Кроме того, в последние годы, несмотря на усилия Киева, в прессу попадает все больше подтвержденных фактов, опровергающих официальную версию властей. Например, уже документально установлено, что в день бойни на Институтской улице, 20 февраля 2014-го, «майдановцы» первыми открыли огонь по силовикам. Есть задокументированные признания снайперов вроде Ивана Бубенчика, который прямо заявил, что в этот день лично стрелял по «беркутовцам» из карабина из окна номера отеля «Украина». Есть и видеопризнания грузинских снайперов в том, что сначала они лично провоцировали насилие на самом Майдане, а затем расстреливали его сверху, из той же «Украины».
Видимо, чтобы положить конец этим опасным для «правды Майдана» дискуссиям, авторы госпереворота и протолкнули это постановление. Впрочем, убеждены аналитики, этот шаг не остановит ни дискуссии о Майдане, ни расследование убийств его жертв. И уж тем более не поднимет популярность «революции гидности» среди украинцев, которые все чаще вспоминают о ней с горестью и недоумением.
Как заявил на брифинге в Киеве директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, таким способом режим Владимира Зеленского открыто продемонстрировал, что он солидарен с Евромайданом.
Киевский политический обозреватель и политик Вячеслав Чечило заявил журналистам, что «в годовщину Майдана нужно понять, что реальный «антимайдан» — это не Янукович, а Порошенко и его команда.
А теперь, отметил Чечило, этот же Порошенко рассказывает всему миру о «реванше антимайданных сил». Это такая наглость, что выглядит перебором даже для украинской политики.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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