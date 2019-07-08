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Киевский министр собрался на Москву

08 июля 2019, 19:24  •  83 • В России

БМП с пехотой на броне движется в сторону кремлевской стены. Над бравыми бойцами ВСУ развевается жовто-блакитный прапор. «Пагаварiть так пагаварiть!» - гласит грозная надпись. Такой «фотозарисовкой» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на скандал с телемостом Киев-Москва «Надо поговорить». (Есть у свидомого политистеблишмента страсть к фотошопу - ранее на фоне «горящего Кремля» позировал министр обороны). Украинский телеканал сегодня решил отказаться от этой идеи из-за угроз сотрудникам, а Генпрокуратура незалежной завела дело за «покушение на госизмену».

Омелян, к слову, старый вояка. После введения военного положения он даже нарядился в модную военную форму. И пришел в таком виде на совещание. За что был нещадно ментально выпорот Министерством обороны: «Ношение военной формы со знаками различия военнослужащих лицами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону». Не оценили гардероб.

Кстати, Владимир Омелян обещал украинцам построить скоростную линию Гиперлуп от Киева до Одессы. Так зачем же трястись на броне, если можно проложить тоннель до Москвы? Тем более, что в нынешней Украине вряд ли хватит солярки на такое военное путешествие. Этот вопрос я и задал министру под его записью.

- Если на Украине цель - Гиперлуп, то в вашей Раше - уличные нужники на домашние туалеты поменять и 50% великорусских вторую пару обуви купить. Голь, - ответил министр богатейшей страны Европы, жители которой на выходные ездят в Вену пить кофе в опере.

- Вы бы, Владимир, как министр инфраструктуры, перед дальним походом дороги до российской границы отремонтировали. Да нужников уличных вдоль нее понаставили. На обратном пути пригодится, - ответил я украинскому чиновнику.

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