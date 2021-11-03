Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
Главная / Политика

Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении

03 ноября 2021, 05:50  •  30 • Политика
Бывший замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия готовится нанести атаку. Он пообещал устроить "кровавую баню" в случае вторжения.
Украинский генерал Игорь Романенко предупредил соотечественников, что пора готовиться к военному положению. По его мнению, Россия готовится нанести удар. Киевский военный пригрозил ответить "кровавой баней" в случае конфликта. Об этом он написал в своей колонке для издания "Главред".
В 2000-х Романенко занимал пост замначальника генштаба Вооруженных сил Украины, а сейчас занимается военной наукой. Поводом для его угроз стала недавняя публикация американского издания Politico: журналисты опубликовали кадры со спутника, на которых якобы войска России стягиваются к границе с Украиной. Якобы силы сосредоточены в Смоленской области, которая в действительности не граничит с Незалежной.
Киевский генерал-лейтенант написал, что Россия уже несколько недель готовится к атаке.
"Но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится", — заявил военный и предложил своим согражданам быть готовыми к введению военного положения в стране.
Ранее бывший замначальника генштаба ВСУ Романенко предлагал бороться с Россией "нетрадиционным оружием". Однако, каким именно, генерал уточнять не стал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





30
Источник
Похожие новости
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
02 ноября 2021, 22:15
Как помирить Россию и США? Посол рассказал о первом шаге
03 ноября 2021, 00:00
Байден оценил отказ России и Китая посетить саммит G20 и конференцию в Глазго: "Это ошибка"
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "Вызывает уважение"
03 ноября 2021, 00:00
"Совершенно нетерпимая ситуация": Отношения России и США опаснее холодной войны - Рябков
03 ноября 2021, 02:20
Китай послал США "маленькое предупреждение": Политолог об инциденте с атомной подлодкой
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2021, 00:00
"Шансов у нас нет": Экс-министр Климкин объяснил, как Украина сможет "...
03 ноября 2021, 00:30
«Объясняется разочарованием»: как в США призвали без промедления противодействовать «...
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
03 ноября 2021, 00:00
Байден оценил отказ России и Китая посетить саммит G20 и конференцию в Глазго: "...
03 ноября 2021, 02:20
Премьер Британии Джонсон оценил решение Путина не приезжать на саммит в Глазго: "...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
30 октября 2021, 12:35
Эсминцу США не удалось по-тихому проскочить в Чёрное море - попался русским
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.