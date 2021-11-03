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Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении
03 ноября 2021, 05:50 • 30 • Политика
Бывший замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия готовится нанести атаку. Он пообещал устроить "кровавую баню" в случае вторжения.
Украинский генерал Игорь Романенко предупредил соотечественников, что пора готовиться к военному положению. По его мнению, Россия готовится нанести удар. Киевский военный пригрозил ответить "кровавой баней" в случае конфликта. Об этом он написал в своей колонке для издания "Главред".
В 2000-х Романенко занимал пост замначальника генштаба Вооруженных сил Украины, а сейчас занимается военной наукой. Поводом для его угроз стала недавняя публикация американского издания Politico: журналисты опубликовали кадры со спутника, на которых якобы войска России стягиваются к границе с Украиной. Якобы силы сосредоточены в Смоленской области, которая в действительности не граничит с Незалежной.
Киевский генерал-лейтенант написал, что Россия уже несколько недель готовится к атаке.
"Но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится", — заявил военный и предложил своим согражданам быть готовыми к введению военного положения в стране.
Ранее бывший замначальника генштаба ВСУ Романенко предлагал бороться с Россией "нетрадиционным оружием". Однако, каким именно, генерал уточнять не стал.
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