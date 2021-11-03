Киевский генерал пригрозил России "кровавой баней" и предупредил украинцев о военном положении

Бывший замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия готовится нанести атаку. Он пообещал устроить "кровавую баню" в случае вторжения.

Украинский генерал Игорь Романенко предупредил соотечественников, что пора готовиться к военному положению. По его мнению, Россия готовится нанести удар. Киевский военный пригрозил ответить "кровавой баней" в случае конфликта. Об этом он написал в своей колонке для издания "Главред".

В 2000-х Романенко занимал пост замначальника генштаба Вооруженных сил Украины, а сейчас занимается военной наукой. Поводом для его угроз стала недавняя публикация американского издания Politico: журналисты опубликовали кадры со спутника, на которых якобы войска России стягиваются к границе с Украиной. Якобы силы сосредоточены в Смоленской области, которая в действительности не граничит с Незалежной.

Киевский генерал-лейтенант написал, что Россия уже несколько недель готовится к атаке.

"Но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится", — заявил военный и предложил своим согражданам быть готовыми к введению военного положения в стране.

Ранее бывший замначальника генштаба ВСУ Романенко предлагал бороться с Россией "нетрадиционным оружием". Однако, каким именно, генерал уточнять не стал.