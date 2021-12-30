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Киевский эксперт услышал "хохот из Москвы": Оказывается у "кремлёвских не полыхает"

30 декабря 2021, 17:05  •  325 • Политика
Украина оказалась единственной страной в Европе, которая вынуждена покупать газ по рекордным ценам, заявил киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский.
Очередное фиаско Украины: отказ от поставок "Газпрома" в угоду европейцам. Землянский рассказал, что Киев буквально сел в лужу, усугубив свой энергетический кризис.
Дело в том, что украинские политики гордо говорили, что "купят всё на рынке". При этом дополняли: "Хай у кремлівських палає ("Пусть у кремлёвских полыхает". - Ред.), а цены установит рынок". Эксперт заметил: у русских полыхает. От смеха.
2200 долларов за 1000 кубометров - поздравляю, господа, "у кремлівських палає". Только, боюсь, что от хохота,
- сказал Землянский в эфире телеканала "НАШ".
У Украины нет долгосрочных контрактов на поставку топлива. Остальные страны Европы могут покупать газ у экспортёров благодаря прямым контрактам, резюмировал эксперт.

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